El Gobierno reitera su compromiso con la supresión del paso a nivel de O Cruceiro en Rábade

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, ha reiterado en Rábade el compromiso del Gobierno con la construcción de una nueva pasarela peatonal sobre la vía del tren a su paso por el municipio y la supresión del paso a nivel situado en el entorno de la parroquia de O Cruceiro.

La subdelegada, acompañada del alcalde, Francisco Xosé Fernández, y del teniente de alcalde, Alejandro Martínez, ha visitado la zona donde se instalará la nueva infraestructura y ha informado que el Adif está en estos momentos en plena fase de supervisión del proyecto para sacar a licitación las obras, previsiblemente a principios de este año, con una inversión de más de 710.000 euros.

