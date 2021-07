O goberno local de Rábade adxudica por 78.000 euros a redacción do PXOM

O Concello de Rábade adxudicou a Estudio Técnico Gallego, por un importe de 78.000 euros, os traballos de redacción do PXOM e de actualización da cartografía do municipio, un contrato ao que tamén optaban outras dúas empresas, segundo se detallou na Plataforma de Contratación da Administración autonómica. O prezo de licitación fora de 85.000 euros.

Segundo se sinalaba nas bases de contratación, o prazo máximo de execución destes traballos urbanísticos é de catro anos, aínda que o alcalde, Francisco Fernández Montes, indicou ao inicio deste proceso administrativo que espera que o PXOM de Rábade sexa unha realidade xa en dous anos, porque "é moito o traballo que está avanzado".

O rexedor referíase aos traballos de topografía, planimetría e inventario que xa foron executados para a elaboración do plan urbanístico que foi aprobado no ano 2008, unha norma que despois foi anulada polo Tribunal Supremo ao carecer dun informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Tras ese revés xudicial o urbanismo do municipio tivo que volver rexerse pola anterior normativa, un plan que data de finais do ano 1977. É precisamente por esa situación "anacrónica" pola que urxe que Rábade conte cun PXOM actualizado, segundo destacou en varias ocasións Fernández Montes.

O alcalde tamén subliñou que dispor dun novo PXOM é unha prioridade para o goberno local ao ter detectado nos últimos tempos unha demanda crecente de vivendas no rural. "A raíz da pandemia de covid nótase un interese maior, polo que é unha cuestión que cómpre planificar", sinalou.