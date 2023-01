O GES de Friol realizou 269 actuacións en menos de cinco meses en activo

O Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Friol realizou en só cinco meses de funcionamento un total de 269 intervencións, desde que o 8 de agosto de 2022 se puxese en marcha unha agrupación que dá servizo, ademais de ao municipio friolés, aos de Begonte, Outeiro de Rei, Guitiriz e Palas de Rei .

Un total de doce profesionais forman parte do cadro de persoal deste novo GES, que conta cun financiamento que ronda os 300.000 euros, presuposto que deriva das aportacións da Xunta, da Deputación e do Concello, tal e como lembran desde o propio consistorio, e un equipamento formado por unha carroceta urbana, equipos de eliminación de velutinas e outras dotacións.

O municipio de Friol foi o que aglutinou un maior número de intervencións, seguido polo de Begonte e o de Outeiro

Así mesmo, e en termos de cifras, foi o concello de Friol o que aglutinou un maior número de actuacións, un total de 68 entre agosto e o 31 de decembro de 2022. Centráronse sobre todo en saídas a accidentes de tráfico ou intervencións froito de fenómenos meteorolóxicos adversos. Tamén acudiron a traballos relacionados coa fauna e coas vespas velutinas, unha acción para controlar un verquido e numerosas saídas realizadas co obxectivo de participar na busca de José Luis Iglesias, veciño da parroquia friolesa de Carballo que desapareceu o pasado mes de setembro.

En número de casos segue a Friol o concello de Begonte, onde se sucederon 64 intervencións, tamén vencelladas a accidentes de tráfico, vespa asiática, fauna, incendios ou meteoroloxía adversa.

Pola súa parte, en Outeiro de Rei actuaron en 49 ocasións, mentres que en Palas de Rei o fixeron 45 veces -nos mesmos escenarios que nos casos anteriores, ademais de participar na busca de desaparecidos-, e en Guitiriz, 44.

O rexedor de Friol, José Ángel Santos, puxo de manifesto a importancia de contar con este grupo na zona para "reducir os tempos de intervención en caso de emerxencias no noso concello e nos limítrofes". "Todos os alcaldes", engadiu Santos, "estamos satisfeitos por conseguir este servizo básico asentado no noso territorio", cuxa base se atopa no propio polígono industrial de Friol. O alcalde agradeceu ademais a colaboración da Xunta de Galicia a través de investimentos e a aportación de materiais necesarios para o grupo.