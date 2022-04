El GDR Comarca de Lugo impulsa un proyecto conjunto de turismo

El presidente del GDR Comarca de Lugo y alcalde de Friol, José Ángel Santos, junto al resto de los integrantes de la directiva de la entidad, evaluó la presentación de un Plan de Sostibilidade Turística en Destino en la próxima convocatoria prevista por la Axencia de Turismo de Galicia, que se centrará en la enograstronomía. El proyecto del GDR supondrá una inversión de un millón de euros. A esta primera reunión asistieron también alcaldes y otros representantes municipales de Outeiro de Rei, Guntín, O Corgo, Castroverde y Rábade.

La Xunta cuenta con 29,3 millones de euros de fondos Next Generation para acciones de cohesión que revaloricen el turismo local y, dentro de su estrategia, ve como una fortaleza el enoturismo. Los alcaldes plantearon la posibilidad de impulsar una candidatura conjunta y delimitaron las prioridades para desarrollar propuestas turísticas aprovechando el tirón del Camino Norte y del Primitivo.

Los objetivos de este proyecto son integrar la oferta turística y la sostenibilidad ambiental, socioeconómica y territorial, así como el desarrollo de estrategias de resilencia frente a los nuevos retos del ecosistema turístico. José Ángel Santos afirmó que esta iniciativa busca "unha maior cohesión territorial mediante conexións entre os destinos das distintas rexións, así como un desenvolvemento equilibrado do potencial turístico no conxunto do territorio que axude a frear os procesos de despoboamento".

El regidor friolés entiende que este proyecto contribuirá a "converter o turismo nun dos principais eixos económicos da comarca, ao mesmo tempo que se fortalece a posta en valor dos produtos agroalimentarios para atraer o maior número de visitantes". El presidente del GDR Comarca de Lugo confía en que esta actuación contribuya a "diversificar a oferta de destinos turísticos para contribuír a xerar oportunidades de emprego e actividade no rural, redistribuír a renda turística e favorecer a desconcentración de la demanda". Otro de los objetivos es "propiciar a desestacionalización", agregó José Ángel Santos.

El Gobierno gallego, como ya hizo con la puesta en valor del litoral gallego en el anterior plan territorial, identificó la enogastronomía como una prioridad por considerar que es uno de los recursos claves del modelo turístico de la comunidad.

En esta línea, se desarrollarán una serie de actuaciones en el horizonte 2022-2025 para avanzar en la transición verde, la innovación en la cocina, la competitividad en los ámbitos de influencia de los territorios vitivinícolas y en aquellos vinculados con otros productos gastronómicos.

El plazo fijado para la presentación de las diferentes propuestas de Planes de Sostenibilidad en Destino (PSTD) impulsados por entidades locales se abrió el pasado 1 de abril y se cerrará el próximo 17 de mayo .