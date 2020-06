Os gansos do Nilo non serán sacrificados: vivirán no Avifauna de Outeiro de Rei

A presión social obriga a dar marcha atrás ao plan de erradicación dos gansos do Nilo en Pontevedra. O Concello tramitou coa Xunta unha alternativa á eliminación destas aves, consideradas por Lei como unha especie invasora. "Ningún dos 14 exemplares censados será sacrificado", asegurou este luns o concelleiro de Medio Natural, Iván Puentes, a través dun comunicado de prensa. O seu destino será outro: o centro zoolóxico ornitolóxico Avifauna, situado no municipio lucense de Outeiro do Rei,

A pesar de que a estas anátidas íaselles a practicar a eutanasia pola imposibilidade de recolocalas no seu hábitat natural, o continente africano, a solución agora é o seu traslado ao centro ornitolóxico. O edil socialista agradece a boa disposición do Servizo de Conservación da Natureza da Xunta, "que xa está a realizar as xestións para que as aves exóticas poidan ser trasladadas a este parque de conservación da natureza". "Avifauna asegura que ten capacidade para todos eles nas súas instalacións, polo que, tal e como avanzamos, estarán nas mellores condicións posibles", sinala nun comunicado.

A Administración autonómica solicitou o pasado mes de marzo a Pontevedra iniciar unha campaña "para a captura e eliminación da especie do lugar no que habitualmente se sitúa", isto é, na contorna do Gafos, na praia fluvial do Lérez e en Augusto González Besada.

Iván Pontes, edil de Medio Natural

Unha vez recibido o permiso correspondente, os exemplares que se capturen (de momento localizáronse tres parellas e oito pitos) serán trasladados ás instalacións que ten a empresa encargada da campaña municipal, Larus Control, para a súa desparasitación.

Cando se materialice o traslado ao centro, os gansos exipcios serán controlados para evitar que se reproduzan e poidan completar o seu ciclo vital ata a súa morte natural. "Non se vai dar ningún paso que implique a eutanasia destes animais", subliñou Puentes.

A campaña inicial de erradicación desta especie invasora xerou unha iniciativa cidadá a través da plataforma change.org. A súa posta en marcha tamén se coou no Pleno municipal celebrado este luns no Teatro Principal. "Non sei se é vostede un metepatas ou un matapatos", díxolle o portavoz do PP, Rafa Domínguez, ao alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. O Goberno local respondeu o comentario a través do edil Cesáreo Mosquera (BNG), que lle recordou ao líder do principal partido da oposición que a eliminación desta especie foi solicitada por Medio Ambiente. "A Xunta manda que se erradiquen os patos, di o método polo que se fai e, despois, resulta que a culpa é do alcalde", sinalou o concelleiro nacionalista, que afirmou que o Concello "non tiña a intención de meterse cos preciosos e agresivos patos". "Nin de coña. Ninguén deste Goberno. Ninguén", resolveu.

No escrito enviado pola Consellería de Medio Ambiente a Pontevedra faise constar que estas especies son invasoras. O informe recolle que a orixe da expansión desta ave por Europa produciuse como consecuencia da fuga de exemplares de parques e coleccións privadas."En Holanda, a súa taxa de crecemento anual estímase en torno ao 28% dende que en 1999 se estableceu de maneira silvestre. Os principais problemas que ocasiona esta especie son o seu comportamento dominante e agresivo con outras aves, o que provoca o desprazamento de especies autóctonas, chegando nalgúns casos á extinción. Tamén algunhas investigacións apuntan ao risco potencial de contaminación de augas a causa das súas deposicións en zonas recreativas e á posibilidade de converterse en transmisores de enfermidades como a gripe aviar", indica o documento autonómico, que recorda que "a Comisión Europea considera que a estratexia europea de especies exóticas debe prestar unha especial atención á toma de medidas nos momentos iniciais do asentamento dunha destas especies".