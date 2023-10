O gando de pico pon O Corgo rico

"Pombal e ciprés, pazo es", di o refraneiro. Por que? Porque "o gando de pico non pon o dono rico". Cousa case de capricho, propia dunha casa grande, é o pombal, di Lois Ladra, arqueólogo e antropólogo responsable do proxecto Corgoral, unha iniciativa municipal que dende hai anos leva a cabo a recolla da tradición oral do concello do Corgo e que non para de dar vida ao Punto de Atención á Lectura (Palco). Este venres, nese espazo, inaugúrase ás 19.30 horas a mostra fotográfica temporal 'Sentinelas do desleixo', sobre os pombais tradicionais do municipio.

Foi o propio Ladra quen, cámara en man, percorreu os camiños para facer un rexistro gráfico destas construcións, e súas son as 16 fotografías que penderán dende hoxe e ata finais do ano das paredes do Palco. As imaxes corresponden a un total de 15 pombais, e mais a unha pomba dun retablo dunha igrexa do municipio. Con este xesto, Ladra dá continuade á investigación deste elemento da arquitectura popular galega que xa abordara no ano 2000 no municipio de Valga con 'Arquitectura popular valguense: os pombais', que lle valera o premio Xesús Ferro Couselo.

Contaba Ladra nese traballo que as primeiras referencias documentais en Galicia destas construcións datan do século XIII, coincidentes coa súa primeira representación iconográfica, ese pombal que aparece na composición número 158 do "Códice rico" das Cantigas de Santa María. Desa tradición milenaria, a partir da segunda metade do século XX, e como consecuencia da crise do mundo campesiño, os pombais quedaron sen uso. O municipio do Corgo non é, neste sentido, ningunha excepción. De aí o título que Ladra deu á mostra que hoxe se inaugura, 'Sentinelas do desleixo'.

De planta circular, cadrada ou tetragonal, estas construcións gardan a memoria de teren sido niño de pombas e pichóns, que moitas veces se ofrecían para retribuír favores. "Os pichóns se lle levaban ao avogado, ou ao cura", conta Ladra, que lembra a súa importancia na gastronomía tradicional. Porén, eses lugares tamén gardaban coellos, pitos e mesmo bocois de viño ou apeiros de labranza.

Iniciativas. 'Sentinelas do desleixo' é a cuarta mostra fotográfica promovida polo proxecto Corgoral. Con ela, alén de descubrir esta arquitectura, Ladra tamén quere chamar a atención das administracións e dos axentes privados sobre a necesidade de "preservar axeitadamente o patrimonio cultural, para podelo transmitir nas mellores condicións posibles ás vindeiras xeracións", segundo destacou.

Nese sentido, pon como exemplo unha asociación, chamada Palombar, coa que traballou en Braganza, no norte de Portugal, e que ten como un dos seus obxectivos preservar o patrimonio rural edificado e as técnicas tradicionais de construción. "É unha entidade que ten rehabilitado moitos pombais mediante campos de traballo en colaboración con escolas de arquitectura", explica.

Lois Ladra propón algo así para o concello do Corgo, co obxectivo de poder realizar máis adiante unha ruta que percorra estes lugares que, segundo destaca o antropólogo e arqueólogo responsable de Corgoral, forman parte da memoria arquitectónica máis singular deste municipio.