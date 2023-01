El friolés que violó a su hijo es juzgado por intentar abusar de otra menor

El vecino de Friol condenado en enero de 2018 por violar a su hijo y abusar de dos amigos del niño volvió a ser juzgado este jueves en el Penal número 1 de Lugo por intentar abusar de otra menor y por guardar en su ordenador pornografía infantil.

El hombre –que prestó declaración por videoconferencia desde el centro penitenciario donde cumple condena– negó los hechos en la vista. "No tengo ni idea de nada de eso. Yo nunca le mandé mensajes a esa chica ni descargué videos de menores. Mi hijo y sus amigos eran los que utilizaban mi ordenador y mi teléfono. Yo no sé lo que hacían, pero yo no sé nada de eso", insistió.

El ministerio fiscal, por su parte, explicó que el 5 de abril de 2016, varios agentes de la guardia civil realizaron un registro en el domicilio del acusado y le requisaron un ordenador portátil, en el que encontraron imágenes y archivos de vídeo que habían sido borrados, en los que aparecían menores de edad, "completamente desnudos o con posiciones sexuales explícitas".

Igualmente, en el periodo comprendido entre el 18 de agosto y el 20 de noviembre de 2015, el acusado contactó a través de WhatsApp con una menor –que era amiga de su hijo– "con la intención de intercambiar material obsceno y concertar un encuentro para realizar con la misma actos de carácter sexual, pidiéndole que le enviara fotografías de sí misma".

El hombre le daba además dinero a la joven para que recargara su teléfono móvil y llegó a enviarle a la menor varias fotografías de su abdomen y de su zona genital sin ropa interior.

Tanto el hijo del acusado como su amiga –que actualmente ya son mayores de edad– declararon este jueves en la vista oral y confirmaron los hechos que se recogen en el escrito de acusación de la Fiscalía. El chico explicó que era su padre quien utilizaba el ordenador incautado y aseguró que él nunca le envió mensajes a su amiga desde el móvil de su progenitor. La chica, por su parte, contó que recibía mensajes obscenos del hombre y confirmó que le daba dinero para recargar el móvil y poder continuar hablando con ella.

La petición de la Fiscalía

Por estos hechos, el ministerio fiscal acusa al friolés de un delito de corrupción de menores y otro delito continuado contra la indemnidad sexual de menor de 16 años, por los que solicita un total de tres años y medio de prisión. Por el primer delito le pide un año de cárcel y la obligación de participar en programas de educación sexual. Por el segundo, el acusado afronta dos años y medio de prisión, dos años de libertad vigilada y cuatro años sin poder aproximarse a la menor ni comunicarse con ella por cualquier medio.

La defensa, por su parte, solicita la libre absolución del hombre al entender que no quedó acreditado que fuese él quien descargaba las imágenes y los videos pornográficos y quien le enviaba mensajes a la menor.

Tras escuchar los alegatos de las partes, el juicio quedó visto para sentencia.

El acusado cumple una condena de 35 años prisión

El 30 de enero de 2018, la Audiencia Provincial de Lugo condenó a 35 años de prisión al hombre por violar reiteradamente a su hijo y abusar de dos amigos del menor. La defensa recurrió el fallo, alegando que las versiones de las víctima eran "contradictorias e incoherentes", pero el TSXG les dio "total credibilidad" y confirmó la condena.

SIEMPRE LO NEGÓ. Al igual que hizo ante la jueza de lo Penal número 1, el friolés negó las violenaciones y los abusos por lso que fue juzgado en la Audiencia. El TSXG entendió que se basó en su "contradicciones permanentes"