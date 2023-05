Friol viaxará ao seu pasado castrexo e romano no V Friulio, que se celebra o 13 e 14 de maio

Friol e os seus veciños botarán unha ollada ao seu pasado en apenas dúas semanas, concretamente os días 13 e 14 de maio, con motivo da celebración do Friulio, a recreación histórica que con só cinco edicións ás súas costas xa logrou "que se recoñeza como unha das festas históricas castrexo-romanas máis importantes de Galicia", tal e como expresou o rexedor friolés, José Ángel Santos, durante a presentación do evento.

O Concello e a asociación local A Castronela están detrás da organización desta cita que se agarda multitudinaria e que este ano conta cunha programación "máis extensa e completa" á que darán vida uns 25 colectivos de recreación histórica, música tradicional e divulgación cultural, e máis de 400 persoas que participarán activamente.

Os campamentos, a escaramuza, o descenso en balsa polo Narla e o asedio ao castro Friulio son os pratos fortes do sábado

Deste xeito, haberá actividades os dous días, pero serán os campamentos castrexo e romano —no paseo fluvial e que se poderán visitar desde as 10.30 do sábado e desde as 11.00, o domingo— os principais reclamos. A ambos asentamentos súmanse a elaboración do pan e do queixo de Friol, desfiles, demostracións e talleres, tiro con arco, gastronomía propia da época ou xogos populares.

Así, o sábado arrancará coa apertura do mercado e a chegada do druída e dos guerreiros a cabalo, así como a aparición de once colectivos que representan os clans castrexos.

Logo será a quenda das tropas romanas, outros once grupos que desfilarán e se adentrarán no campamento, así como das demostracións de tear castrexo, orfebrería e fiado. Ao mediodía, a Cohors III fará a Ordine Mutatio e, ao mesmo tempo, impartiranse obradoiros de alimentación nas lexións, de medicina romana e de elaboración e cuñado de moedas.

A escaramuza (13.00), o descenso en balsa polo río Narla (17.30) e o asedio ao Friulio (19.30) serán os outros tres momentos estrela da primeira xornada, na que Tympana Gallaica, Son de Lugh e Xesta Verde porán a animación musical durante o día, e The Nunzia’s e Virtual Project, a partir das 23.00.

O recoñemento como persoeiro de honra recae nesta ocasión en Francisca Abuín, a quen se lle entregará o galardón o domingo ás 14.00 horas

Xa o domingo, os pratos fortes serán a preparación de porco celta, as vodas galaicas (12.00), a liorta polo tesouro do castro Friulio (13.00) e, ás 14.00, a entrega de premios do concurso de escaparates e fachadas, así como o recoñecemento ao persoeiro de honra, que esta vez vai para a exencargada da torre de San Paio de Narla, Francisca Abuín. A clausura non será ata as 20.00 horas.

Concurso

Desde o Concello e A Castronela queren que o espírito do Friulio invada toda a localidade de Friol, por iso se pon en marcha o concurso de decorado de escaparates e fachadas vencellado á estética romana ou castrexa.

Os interesados en participar poden apuntarse de balde no correo [email protected] ou no Whatsapp 629.60.40.40.