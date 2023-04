Friol suma un novo centro social en Silvela, construído con 94.000 euros

A parroquia de Silvela, en Friol, dispón dun novo centro sociocultural localizado no barrio de Pedramaior, despois dun investimento de máis de 94.000 euros das arcas municipais que permitiu construír unha edificación que poderá acoller celebracións e eventos veciñais.

O alcalde friolés, José Ángel Santos; o concelleiro de Obras, Julio Cortiña, e numerosos veciños da parroquia inauguraron este novo espazo, unha edificación rectangular e de planta baixa, de 60 metros cadrados, con cuberta a dúas augas e cunha sala diáfana no seu interior. Así mesmo, foi levantado baixo as premisas de accesibilidade, polo que conta cun aseo adaptado.

As obras, que foron adxudicadas á empresa vilalbesa Cholo SL, consistiron na construción do propio edificio e unha serie de melloras comprometidas no momento de presentar a oferta, tales como a urbanización exterior e o subministro e colocación de elementos como varandas ou bancos.

O rexedor friolés puxo en valor durante a inauguración o "gran esforzo económico" que fixo o Concello para a execución destas obras, que apostan "pola dinamización da veciñanza" a través de locais pensados para reunirse. "Debemos coidar tamén estes aspectos se queremos axudar a fixar poboación no rural", engadiu Santos, quen avanzou que "a nosa intención é seguir facilitando aos veciños de Friol locais nos que poidan reunirse e facer actividades", infraestruturas á súa vez que ofrezan "condicións de seguridade, salubridade e habitabilidade adecuadas".