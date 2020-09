Friol sancionará con hasta 5.000 euros a las madereras que dañen vías municipales

El Concello de Friol aprobó en su último pleno ordinario una ordenanza para controlar las actividades de las empresas dedicadas a la extracción de madera y evitar así los posibles daños que estos trabajos puedan causar en las vías de titularidad municipal. Según la nueva norma, las empresas que incumplan esta ordenanza se enfrentarán a multas que pueden oscilar entre los 300 y los 5.000 euros, teniendo en cuenta si la infracción es considerada como leve, grave o muy grave.

La necesidad de una normativa que regule los trabajos forestales que se llevan a cabo en este municipio se debe, fundamentalmente, a que este tipo de actividad supone una utilización intensiva de los caminos públicos, lo que según el alcalde friolés, el popular José Ángel Santos, "impide o uso normal destas vías por parte dos usuarios das mesmas, debido ao gran deterioro que producen no firme dos camiños afectados".

El objetivo de la nueva ordenanza es, por tanto, regular el uso que se haga de la red de caminos de titularidad municipal, "con motivo das operacións relacionadas coa explotación forestal, tales como depósito, arrastre e transporte de madeira provinte das cortas realizadas en montes do municipio".

Así, entre las normas establecidas, las empresas encargadas de realizar esta actividad deberán solicitar la correspondiente licencia municipal y, además, deberán depositar una fianza en previsión de los posibles daños que puedan causar en las vías públicas. Esta garantía, que irá destinada a la restauración de la vía afectada por posibles daños, oscilará entre una cuantía de 700 y 7.000 euros, dependiendo del volumen de la corta.

José Ángel Santos asegura que con esta ordenanza "a empresa madereira será única responsable directa de todos os danos e prexuízos a persoas e bens que se produzan ou ocasionen con motivo do depósito, saca e transporte da madeira, debendo reparar calquer dano causado".

El regidor friolés destaca, al mismo tiempo, que el Concello "velará especialmente para que as devanditas operacións de saca de madeira non ocasionen danos nas vías públicas municipais e que estas queden en axeitado estado de conservación, limpeza e seguridade", una vez que los trabajos hayan finalizado. De no ser así, la empresa estará obligada a asumir los costes de los desperfectos causados.

Santos aspira a que la nueva ordenanza sirva para garantizar el buen estado de los caminos municipales, a la vez que reconoce la importancia que supone para "a sostenibilidade económica dos veciños" la actividad relacionada con el sector forestal.