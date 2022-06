Los vecinos de Friol disfrutarán desde principios de julio con el área de baño fluvial "máis atractiva e funcional da provincia", tal como la define el alcalde, José Ángel Santos. Atrás quedan dos años de trabajos para acometer la remodelación total de las instalaciones del club, localizadas en una de las márgenes del río Narla.

El presupuesto inicial de las obras era de 700.000 euros, aunque finalmente la inversión ascendió a 970.000 tras el reformado del proyecto. Esta actuación está financiada por la Consellería de Medio Ambiente, que aporta el 70% del coste con cargo al plan Hurbe, a través del cual la Xunta colabora con los ayuntamientos gallegos en actuaciones de mejora y de reforma de espacios urbanos. El Concello aportó el 30% restante, de acuerdo con el convenio firmado por la titular del departamento autonómico, Ángeles Vázquez, y el alcalde friolés.

José Ángel Santos recalca que se trataba de una obra "moi necesaria, xa que as antiguas instalacións levaban abertas catro décadas e presentaban numerosas deficiencias, como humidades e algúns defectos estructurais", comentó el regidor.

Más que una mejora del recinto se procedió a efectuar una nueva construcción. La empresa adjudicataria, Construcciones Sierra A Pontenova, levantó otro inmueble con cafetería. También se procedió a la construcción de dos nuevas piscinas, una para adultos y otra infantil, y se ejecutaron trabajos de urbanización y creación de espacios ajardinados.

Santos destaca que las obras, iniciadas en julio de 2020 aprovechando el cierre de las instalaciones por la pandemia del covid, "marchan a bo ritmo e xa están no seu tramo final. Os veciños poderán usar a novas instalacións a comenzos do vindeiro mes. A data inicial de apertura é o día 1, aínda que podería retrasarse uns días se quedase pendente algún detalle ", manifestó el regidor. Desde su punto de vista, esta remodelación, junto a otras programadas en la misma zona, contribuirá a "unha importante mellora da contorna e redundará na calidade do ocio dos veciños e dos visitantes que usan o recinto no verán".

Obras en el entorno Renuevan el paseo y harán un puente de madera

La renovación del club fluvial irá acompañada de otras iniciativas que contribuirán a mejorar sustancialmente el entorno. Una de ellas es la renovación del paseo a orillas del río Narla, incluido en el proyecto de mejora del Camiño Real, cuyo trazado está siendo adoquinado en varias fases. La última de ellas valorada en 86.000 euros. Estos trabajos están financiados por la Consellería de Emprego.



Puente

Otra de las obras programadas es la construcción de un puente de madera, de uso peatonal, a través del río Narla, también en la misma zona. José Ángel Santos manifestó que estas obras responden al objetivo del gobierno municipal de "investir na optimización e posta a punto de espazos públicos e equipamentos que son moi utilizados polo vecindario".