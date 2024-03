Friol prepárase para enxalzar o seu queixo e o pan de Ousá o día 24

O Concello friolés ultima os detalles da trixésima edición da Feira do Queixo de Friol e Pan de Ousá, que encherá a localidade o vindeiro domingo 24, non só de gastronomía, senón tamén de música e animación. Con motivo de tan especial aniversario, desde a organización esperan consolidar as cifras de récord dos últimos anos, cando se contabilizaron unhas 30.000 persoas cada día, ou "incluso superalas se o tempo nos acompaña", indica o alcalde, José Ángel Santos, que estivo acompañado na presentación do evento polos concelleiros Julio Cortiña e Ángeles Buján.

Deste xeito, o día 24 ás 9.30 horas haberá foguetes que anuncien o inicio da feira, mentres que ás 10.00 será a asignación de stands e ás 11.00 abrirán ao público os 60 postos de queixo e cinco de pan –na carpa da Praza Andón Cebreiro–, así como os de produtos agroalimentarios do municipio arredor da mesma e os de artesanía, téxtil ou complementos na Praza Rosalía de Castro e nas rúas colindantes.

Xa o venres, día 22, conmemorarase o 30 aniversario da feira coa emisión dun documental sobre a mesma

A esa hora tamén dará inicio o pasarrúas a cargo do grupo de música tradicional Xesta Verde, que amenizará a xornada. Xa pola tarde, ás 19.00 horas, será o concerto folk de Comando Curuxás no centro sociocultural da localidade e para, rematar, a orquestra Marbella porá ritmo a partir das 22.30. Así mesmo, os nenos tamén poderán desfrutar ao longo do día dos obradoiros de elaboración de queixo, visto o éxito da pasada edición.

Porén, aínda que o día grande será o domingo, xa o venres, día 22, ás 19.00 celebrarase un acto conmemorativo polo 30 aniversario da feira, catalogada como Festa de Interese Turístico de Galicia, coa emisión dun documental no centro sociocultural.