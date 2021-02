Friol otorgará una ayuda directa de mil euros a cada establecimiento hostelero

El Ayuntamiento de Friol habilitará una partida de 55.000 euros prestar ayuda económica a la hostelería y el comercio del municipio con el fin de paliar los efectos de la pandemia en estos negocios. Una de las líneas de actuación contempla una subvención directa de 1.000 euros para cada establecimiento hostelero. Todos los locales de este sector percibirán la misma cuantía, con independencia de que estén ubicados en la capitalidad o en alguna de las parroquias.

En los próximos días se publicarán las bases para informar a los empresarios hosteleros del proceso a seguir conseguir estas ayudas. La totalidad de los negocios de este tipo radicados en el municipio cumplen los requisitos exigidos, según explicó el alcalde, el popular José Ángel Santos. Los fondos destinados a esta iniciativa ascienden a 30.000 euros.

Una segunda partida consiste en la bonificación del 100% del pago de las tasas municipales correspondientes al primer trimestre de este año. Esta actuación va dirigida a todos los establecimientos que desarrollan su actividad en el ayuntamiento. En este caso no será necesario efectuar ninguna gestión por parte de sus propietarios, "dado que a exención das taxas municipais será executada de maneira automática no primeiro recibo deste trimestre", manifestó el regidor friolés.

José Ángel Santos recalcó que con ambas partidas se trata de paliar el impacto de las restricciones aplicadas para hacer frente al covid, "o que fai que a maioría dos negocios vexan reducidos, ou mesmo anulados, os seus ingresos". Santos aclaró que este paquete de medidas se aprobará en los próximos días con el objetivo de que los interesados puedan acogerse a las ayudas con la mayor brevedad posible.

El gobierno local considera que en estos momentos es necesario "axudar aos autónomos e empresarios instalados no noso pobo, polo que se decidiu habilitar unha primeira liña de axudas económicas directas a todos eles, e outra para o sector hostaleiro, dunha maneira máis directa, xa que está a ser o máis afectado", manifestó José Ángel Santos.

A medida que transcurra el tiempo, y en función de si mejora la situación o no, el ejecutivo friolés valorará si activa nuevas líneas de apoyo.

El regidor friolés se muestra sensible ante los problemas económicos que sufren, de forma especial, los comercios y los negocios hosteleros. Destacó la importancia de esta iniciativa municipal "nun momento moi duro para toda a sociedade, pero especialmente para o sector da hostalería, polo que cremos que desde o Concello debemos apoialos aportando o noso gran de area para que os negocios que temos no municipio no se vexan afogados economicamene e tamén para tratar de evitar o peche dalgún deles".