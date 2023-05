Friol despídese da súa volta ao pasado castrexo superando expectativas

Friol dixo adeus o domingo, alomenos por un ano, ao seu pasado galaico romano e fíxoo superando todas as expectativas dos organizadores, que xa de por si eran altas visto o éxito que viña colleitando o Friulio en cada unha das súas edicións. De feito, a tarde do sábado e a mañá do domingo foron, como vén sendo habitual, os momentos máis concorridos.

Neste quinto ano de recreación histórica foron máis de 400 as persoas que participaron activamente en dar vida ao pasado, procedentes de 31 colectivos do propio municipio de Friol, pero tamén de Lugo, da Coruña, de León, de Asturias e de Cantabria.

Tras o inmellorable sabor de boca que deixou a representación do asedio ao castro Friulio por parte das tropas romanas, que pechou a xornada do sábado, o domingo foi a quenda dos recoñecementos, de outras liortas e de incontables demostracións. Deste xeito, aos xa de por si atractivos asentamentos romano e galaico -recreado pola asociación cultural A Castronela, que organiza o Friulio coa colaboración do Concello-, uníronselles exhibicións de tear castrexo, de orfebrería e de fiado, a cargo das entidades Corazóns Artesáns, Terra Copora e Bolboreta Fiandeira.

Tamén houbo obradoiros de pulseiras e de frechas con Lugnudum e Arqueros de Teverga, así como preparación de porco celta ao espeto, facilitado por Asoporcel, e obradoiro de lorica hamata -un tipo de armadura empregado polos romanos- e de alimentación nas lexións, que impartiu Legio VI Victrix, de Astorga.

Os lugueses da Cohors III tiveron a tarefa de interpretar a Ordine Mutatio, que deu paso á recreación dunha voda galaica ao son das gaitas e dos cornos que, tal e como recordaban desde A Castronela, trataba de teatralizar unha historia do castro de tantas que traspasaron a historia en forma de lenda. E tras o selo do amor, a loita volveu a ser protagonista entre romanos e castrexos, á conta do tesouro de Friulio.

Os tambores de Tympana Gallaica, xunto á música tradicional de Xesta Verde, foron ambientando o remate dunha festa que se deu por clausurada ás 20.00 horas, non sen antes entregar os premios ás mellores propostas do concurso de fachadas e escaparates, o recoñecemento a Francisca Abuín como Persoeiro de Honra e un gran xantar para todos os participantes neste V Friulio.