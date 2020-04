Friol crea una tienda online para los autónomos y las empresas locales

El Ayuntamiento de Friol, en colaboración con Enxeit, creó la tienda online compraenfriol.com para facilitar que los autónomos y empresas del municipio puedan vender sus productos sin coste adicional. Esta plataforma de venta online permitirá dar salida además, a corto plazo, a productos que no se pueden vender a causa de la pandemia del coronavirus. La iniciativa «ayudará a muchos profesionales afectados por el estado de alerta a sobrellevar un periodo económico que se torna complicado», explicó el alcalde, José Ángel Santos.

Este proyecto cuenta con el apoyo de la firma friolesa Enxeit, formada por las sociedades Grupo Tecnológico Lucense y la división de software STL Global IT Services. Es una empresa formada por varios vecinos del municipio —Sandra, Jorge, Bruno, Jordi y Manu—, que se pusieron a disposición del Concello con el objetivo de contribuir al mantenimiento del tejido comercial e industrial del municipio mediante esta herramienta que facilitará «la venta de los productos que ahora es muy difícil vender de manera presencial», indicó el regidor. Santos recalcó que la plataforma «seguirá disponible cuando mejore la situación».

A través de esta plataforma digital, las empresas del municipio podrán hacer ventas online a cualquier punto del país e incluso al exterior.

Los productores locales interesados tendrán que darse de alta a través de la página compraenfriol.com, que estará disponible en los próximos días. Podrán obtener información en el teléfono 637.06.40.24 y en la dirección de correo electrónico [email protected]

El equipo de gobierno de Friol promueve también "un plan de reactivación a corto y medio plazo para hacer frente al impacto negativo que provoca la pandemia entre los autónomos y empresas del municipio", manifestó Santos.

El regidor agradeció la colaboración e implicación "para que dicha plataforma online sea una realidad", así como el buen comportamiento de los frioleses en la aplicación y respeto de las medidas implementadas para frenar la propagación del Covid-19.

Los empresarios respaldan la idea

La creación de la tienda online tiene una buena acogida entre los empresarios. Isabel Rodríguez, de la firma de carne y productos ecologicos Traloagro, considera que les permite «acceder tanto ao cliente de cercanías como no mercado nacional». Traloagro está diseñando su propia página web, "pero imos aproveitar inicialmente esta ferramenta".

El panadero Jesús Penas Pérez no usará la la plataforma «porque xa lle dou saída de xeito directo ao meu produto», pero reconoce que puede ser "moi proveitosa para outras empresas e, sobre todo, para os negocios que están pechados pola estado de alerta". César Modia, de Lácteos Conchy, cree que esta plataforma digital "prestixiará máis os produtos do concello, como o queixo e o pan. Esta ferramenta pode axudar a gañar clientela fóra".