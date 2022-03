"Esta xornada supón unha inxección de moral para queixeiros e panadeiros despois de dous anos de pandemia. Era algo moi necesario, máis aló do excelente nivel de transaccións". Estas palabras del alcalde de Friol, José Ángel Santos, definen la histórica edición vivida ayer en la Feira do Queixo de Friol e do Pan de Ousá y están en consonancia con el positivo balance que hacían los productores. "É unha das mellores edicións por asistencia e por vendas", aseguró Paz Pena Corral, de Queixos Pacita, que acude a esta cita desde sus comienzos hace ahora 28 años.

Las existencias estaban prácticamente agotadas en casi todos los puestos hacia la una y media de la tarde, dos horas y media después de la apertura del recinto, "Á media hora xa quedamos sen empanadas. Foinos moi ben, case non nos queda nada", comentó Laura Prieto, de la panadería José y Esther.

Las 59 queserías y cinco panaderías participantes despacharon unos 14.000 quesos y más de 4.000 panes, lo que evidenció la fidelidad de un público deseoso de adquirir estos productos artesanos, con la garantía de calidad que imprime la sabiduría de un oficio transmitido de padres a hijos. Las caravanas de coches para entrar a la localidad auguraban el lleno en el recinto ferial, ubicado en la Praza Andón Cebreiro, y en los puestos de productos artesanales y textiles de las inmediaciones.

Un puesto de pan, en la feria. SEBAS SENANDE

"A xente tiña ganas de vir a unha festa gastronómica e o tempo tamén axudou. Foi unha feira moi boa", recalcó Óscar Santos Buján, que vendía queso fresco de la quesería de Estrella Buján Roca.

"Non se contaba con tanta xente. Está a ser un día xenial. O pan sen sal esgotouse desde o principio e do resto queda pouco", subrayó Tania Pazos, que pertenece a la tercera generación familiar al frente de Panadería Concha.

EXPOSITORES. Otro aspecto valorado por los productores fue la instalación de expositores individuales, en sustitución de los mostradores corridos, que era una de las novedades de este año. "Traballamos máis cómodos", afirmó Paz Pena, que además de queso fresco vendía piezas curadas uno o dos meses y otras de queso nabiza curado un año. Otros compartían la misma opinión, pese a sus dudas iniciales. Esta decisión se adoptó "por seguridade sanitaria e para mellorar a imaxe do feiral, pero tamén resultou unha solución práctica para o labor dos vendedores", indicó el alcalde.

La panadera María José Varela Simón realizó el simbólico corte de la cinta que inauguró el evento, acompañada del director xeral de Familia, Jacobo Rey; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; y del regidor friolés. A punto de ser declarada Festa de Interese Turístico Galego, la feria friolesa brilla con luz propia.