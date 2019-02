Francisco Fernández Montes: "O noso compromiso e a única ambición de goberno está en Rábade"

A TRANSFORMACIÓN experimentada por Rábade nas dúas últimas décadas é máis que palpable. Francisco Fernández Montes, que leva as rendas do goberno local desde 1999, móstrase satisfeito por contribuír a ese cambio, aínda que é consciente de que o compromiso coa vila segue e que quedan moitas cousas por facer.

Despois de 20 anos, séntese con ganas de seguir como alcalde?

O grupo de independentes debe ter aínda unha reunión para decidir quen será o cabeza de lista. Se confían en min como candidato aceptareino e se non é así apoiarei totalmente á persoa elixida. Do que non cabe dúbida é de que Rábade seguirá tendo unha candidatura independente. Se eu a encabezo e os veciños seguen confiando en min, serei alcalde encantado.

Cales son eses proxectos para un hipotético novo mandato?

Un proxecto no que levamos tempo traballando e que agora temos a oportunidade de acometer é o espazo verde que crearemos nuns terreos fronte á igrexa. Trátase dunha obra moi ambiciosa que suporá unha notable mellora para a calidade de vida dos veciños. Tamén prevemos ampliar e mellorar os parques da Rúa Castelao e tamén o existente en Cantalarrana, aos que se lles incorporarán novos elementos e que vai supoñer un investimento duns 50.000 euros.

A turbidez da auga da traída é unha queixa recorrente na vila.

Dotar dun novo decantador a depuradora non é un proxecto senón unha necesidade. Esta actuación está incluída nunha partida dentro do GDR e para executala esperamos unha aportación do 90% do total do investimento. Aínda que é recorrente, o problema do subministro en Rábade non é, en todo caso, peor que noutros municipios e co decantador reduciranse notablemente as incidencias en épocas de crecida do río.

Algún reto máis para o próximos catro anos?

Temos actuacións pendentes coa Xunta de Galicia, xa que ten que adoptar unha solución para amañar a Rúa Vilalba, cuxa construción foi nefasta e é un constante saco sin fondo polas numerosas reparacións que hai que facer nela. Cremos que a Xunta non se pode desentender desta infraestrutura e tamén estamos pendentes do remate de Músico Crisanto. Outro proxecto básico para nós é a recuperación do Barrio da Ponte, como entorno histórico. O noso obxectivo é facer de Rábade un lugar no que vivir con calidade.

Que valoración fai do actual mandato?

Creo que foron anos moi positivos, nos que se materializaron proxectos nos que estabamos a traballar desde hai tempo. Este é o caso das piscinas, que funcionan xa desde hai dous anos, ou o recente compromiso de Adif de construír este mesmo ano a nova pasarela sobre as vías do tren, de cuxa execución estaremos moi pendentes. Son pequenos logros, entre outros moitos, que son resultado de moito traballo. Doutra banda, tamén estou moi satisfeito da actual coalición que temos co PSOE.

Como valora a relación coas demais institucións públicas, ao estar o goberno de Rábade á marxe dos grandes partidos?

As relacións entre institucións sempre dependen moito do interlocutor que se teña en fronte. No noso caso, conseguimos importantes investimentos da Xunta tanto na época de Fraga como na de Feijóo e tamén estamos a recibir o apoio da Deputación para outros moitos proxectos. Cando se expoñen cousas serias e beneficiosas para os veciños, adoita haber receptividade. O que boto de menos por parte da oposición do PP é que non presente un proxecto de verdade para Rábade e só se dedique a bloquear e criticar.

Tivo conversas para unirse a outras listas independentes para ter un representante na Deputación?

Sempre que se achega un período electoral suceden dúas cousas. Unha, que parecen activarse as obras por encantamento e, por outro lado, aparecen supostos independentes que inician un proxecto á marxe da formación á que sempre pertenceron. Nós facemos as obras sen preocuparnos de cando hai que ir votar. En canto a Deputación, non queremos ter poder nela, xa que o noso compromiso e a única ambición está en Rábade, non máis aló.

"Descubrín o pracer de camiñar e agora case é unha droga"

Vai cumprir dúas décadas como alcalde, cal foi a súa evolución persoal neste tempo?



Aprendín moito a relativizar as cousas. Podemos ter a axenda botando fume, cunha chea de cousas que parecen imprescindibles, pero ante un suceso verdadeiramente grave que che fai desatender todo, daste conta de que ás veces non pasa nada por tomarse as cousas con algo máis de mesura. A idade tamén che fai pensar máis, ter máis soltura e tomar as decisións con máis solvencia.



É común escoitar entre os seus colegas o pouco tempo libre que deixa a alcaldía.



É certo, pero non me queixo diso. Estou nunha etapa da miña vida na que o que máis me gusta é escoitar á xente, aos veciños e aprender deles. Ser alcalde facilítache acceder a moitas persoas, polo que non me lamento de falta de tempo. Si me fastidia que a miña capacidade non dea para máis, ser máis listo, máis rápido, máis audaz... Pero son o que son.



Seguen sendo a lectura e a música as súas dúas principais afeccións?



Sempre lin bastante e gústame. Á música dedícolle moito tempo, levo anos estudando flamenco e interésame moitísimo porque me leva a outras músicas que descoñecía. Pero agora estou a gozar de algo que por motivos de saúde me tiven que tomar moito máis en serio, camiñar. Andar agora mesmo é unha auténtica droga e todo son vantaxes, excepto que gastas moitos zapatos (ri). Pero mentres camiñas é tempo que che dá para pensar, para reflexionar e estou a gozar diso verdadeiramente.