El fracaso del intento de mediación de la Xunta en el conflicto que mantiene la dirección de Tegestacín con el comité de empresa hace que la plantilla sea muy pesimista sobre el futuro de la planta de Outeiro de Rei.

La dirección de la factoría se negó este lunes a sentarse en la reunión a tres bandas que estaba prevista en Lugo con representantes del Gobierno gallego y trabajadores.

El comité de empresa llegó al encuentro haciendo énfasis en la necesidad de ampliar el periodo legal de consultas del Ere, que finaliza el 28 de febrero, y de garantías de pago a los trabajadores en caso de despido. Sin embargo, los representantes de la empresa se negaron a sentarse, por lo que no hubo ni el más mínimo avance.

Desde la Xunta lamentaron que el encuentro no se pudiese celebrar por la posición "inamovible" de la dirección de Tegestacín, mientras que el comité considera que la empresa "estáse a rir tanto do persoal como da Administración cun claro obxectivo de esgotar o período de consultas sen as garantías necesarias para o Ere". Christian López Carmona, portavoz sindical de la CIG, también lamenta "a incapacidade" de la Xunta tanto para garantizar la "viabilidade industrial" de la factoría como para poder ayudar "na liña das garantías mínimas no marco do propio Ere".

A pesar del fracaso, tanto la dirección como trabajadores intentaban a última hora de este lunes acordar una nueva reunión que se podría celebrar este mismo martes por la tarde. En caso de producirse, el comité sigue siendo pesimista, "se non quixeron comprometerse a nada diante da Xunta, menos o farán agora", señalan.

La CIG también denuncia que la empresa "siga produciendo" en la factoría de Outeiro de Rei pese al Ere que afectaría a sus 64 trabajadores.