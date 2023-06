Un foro na Fonsagrada explorou vías para superar atrancos nas explotacións

Unha vintena de labregos participou este mércores na Fonsagrada nun encontro co que se buscaba mellorar as condicións dos seus proxectos na Montaña e detectar os problemas que sofren no día a día. O foro estivo promovido polo GDR Montes e Vales orientais e desenvolveuse na tenda da Asociación de Gandeiros da Fonsagrada (Asgafon).

A xerente do GDR, Fe Álvarez, explicou que o obxectivo era "reunir distintos labregos do territorio e outra xente relacionada co sector para que compartisen experiencias e fixesen comunidade, coa idea de elaborar unha estratexia Leader coa que potenciar os seus proxectos e sacarlles un maior rendemento".

A xornada comezou ás 10.30 horas cun café de benvida, ao que lle seguiu a presentación dos distintos proxectos –dende gandarías ecolóxicas e proxectos de turismo e produción agroalimetnaria ata iniciativas do departamento de Produción Animal da USC–.

A continuación, todos os participantes fixeron unha posta en común, analizando as necesidades que existen na comarca da Montaña e estudando varias das propostas para intentar melloralas e atopar solucións idóneas a todas as problemáticas que xorden no seu día a día.

Ao remate da sesión matinal, os participantes compartiron un xantar que incluíu degustación de produtos de Asgafon. A xornada rematou cunha visita á granxa ecolóxica de vacas cachenas que ten David Outeiro en Mazaira.

Este gandeiro fonsagradino considera "esencial que os proxectos labregos asentados no territorio teñan unha relación co programa Leader e que os GDR que os xestionan os poidan ter en conta". Tamén asegurou que é importante "facer este tipo de actividades para intercambiar necesidades, opinións, formación e sobre todo ter unha convivencia e un coñecemento mutuo".

Pola súa banda, Dora Cabaleiro, labrega, membro do SLG e copropietaria da cooperativa Ribeiregas, tamén valorou a organización deste encontro.

"Paréceme moi importante que, na situación de colapso que vivimos na actualidade, se estean buscando fórmulas para unha transición agroecolóxica e que nesta se teña en conta a produción primaria, xa que os labregos e labregas somos os que custodiamos o territorio", resaltou.