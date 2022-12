Fernando Arribas recompila máis de 100 cruceiros, petos, cruces e viacrucis de Friol

Dun banzo, de dous ou sen el; de fustes cuadrangulares case todos e, algún, circular ou octogonal; de capiteis "inclasificables" pola súa gran diversidade e con incontables motivos. Galicia está salpicada por moitos e variados cruceiros e se houbese que pintar un puntiño no mapa con cada un, Friol faríase ver desde lonxe. Así o demostra a última publicación do doutor en Filosofía e Antropoloxía pola USC Fernando Arribas Arias, quen reuniu preto de 120 elementos patrimoniais do municipio entre cruceiros, cruces, viacrucis e esmoleiros ou petos de ánimas.

O traballo saíu adiante polo empeño do propio Arribas e a súa aversión a deixar "as cousas a medias", pero a idea sementouna a profesora Pilar Racamonde, quen suxeriu a posibilidade de elaborar unha guía con todas as pezas da arte relixiosa do concello de Friol. A esta proposición sumouse a posibilidade de que o experto —xa publicou libros sobre os cruceiros de case toda a Terra Chá— contase coa colaboración do alumnado do CPI Doutor López Suárez.

Á charla de Arribas ante os rapaces na primavera de 2019 sobre a importancia destes monumentos ía seguila un profundo traballo de campo, co que os escolares tiñan que indagar sobre as mostras artísticas da súa zona a través das familias, mais a avalancha de exames finais "impediu unha entrega máis activa". Pero o proceso non se freou. Fernando Arribas comezou a "patear parroquia por parroquia e lugar por lugar" de xullo a decembro para non deixar fóra ningún cruceiro, cruz, viacrucis ou peto, agás os privados.

Nese labor foi "indispensable" a colaboración dos veciños, que permitiron achar elementos que doutro xeito "sería practicamente imposible atopar", explica o autor, quen pon nome e apelidos a esa contribución desinteresada: Jesús Cobas, de Vilafiz. "Cheguei á súa casa á unha da tarde, ían empezar a comer e Jesús deixou todo para coller o todoterreo e acompañarme ao monte", recorda sobre unha viaxe que lle permitiu dar con varias cruces "de moi difícil acceso". "Chegamos ás seis e aínda quería que quedase a comer", engade cando fala da "xenerosidade dos paisanos galegos".

Fernando Arribas confía en que esta publicación, patrocinada polo Concello de Friol e concibida como unha guía didáctica, "a primeira que recolle os cruceiros de Galicia que conta con códigos QR que levan a Google Maps para poder chegar aos cruceiros", sexa o primeiro paso para a creación dun plan director que vele pola recuperación e conservación de todas estas mostras artísticas nas que Galicia é inmensamente rica.