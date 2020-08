Ferido un operario golpeado por unha vaca nunha explotación de Guntín

Un home resultou ferido de consideración na mañá deste martes ao ser golpeado por unha vaca cando traballaba nunha explotación gandeira en Guntín.

Atendendo á información divulgada pola central do 112, as "graves feridas sufridas" polo operario levaron a Urxencias Sanitarias de Galicia a mobilizar un helicóptero medicalizado ata a granxa, situada en Ferroi.

Foi sobre as 12.35 horas cando un particular alertou dos feitos ao 112 Galicia. A central do 112 solicitou a intervención do servizo sanitario, da Garda Civil e do GES de Monterroso, que se desprazaron á zona para apoiar a aterraxe da aeronave medicalizada.