Fenosa retira en Portomarín las líneas de media tensión y mejora el servicio

La firma eléctrica Gas Natural Fenosa ha culminado esta semana el desmontaje de las torretas de media tensión del casco urbano de Portomarín. Se trata de un ambicioso proyecto ejecutado en varias etapas e iniciado hace tres años para liberar a la villa del cableado eléctrico y mejorar el servicio. La actuación, que en esta anualidad contó con una inversión de 350.000 euros, consistió en desinstalar una decena de torres y proceder a soterrar cerca de tres kilómetros de tendido aéreo.

De este modo, la compañía mejorará el suministro instalando un sistema de doble alimentación telecontrolada en media tensión a través de líneas subterráneas, lo que repercutirá en una mayor potencia y una respuesta más rápida ante cualquier avería.

IMPORTANTE ACTUACIÓN. El alcalde de la localidad, el popular Juan Serrano, destacó la importancia de esta actuación, pues señaló que "será moi beneficiosa para todos os veciños". El dirigente local destacó que se mejorará sustancialmente el servicio en el municipio pues avanzó que "está previsto instalar un anillo perimetral para interconectar os transformadores que abastecen a Portomarín, polo que as probabilidades de quedar sen luz no noso municipio se reducen moito".

Por otro lado, resaltó que la desinstalación de las torretas darán una nueva imagen a la villa. "O cableado sobrevoando as casas e rúas do casco urbán non daba o aspecto máis axeitado para a nosa vila", indicó.

Serrano agradeció la importante inversión hecha por Fenosa en la localidad, aunque recordó que los trabajos se retrasaron por problemas en la cesión de una calle titularidad de la Diputación. "Éncheme de orgullo ver que finalmente este proxecto tan necesario xa está case culminado", concluyó el alcalde.