As feiras mensuais de Friol volverán celebrarse no corazón da localidade

A feira mensual de Friol regresará o vindeiro 7 de abril ao centro da vila, e farao para quedar. Despois de doce anos na contorna do mercado gandeiro, os postos de produtos agrogandeiros, alimentarios, téxtiles e artesanais volverán á Praza Andón Cebreiro e aos seus arredores, unha reiterada demanda por parte de veciños, hostaleiros e asistentes.

O alcalde friolés, o popular José Ángel Santos, explica que esta modificación é froito do descenso de movemento no mercado gandeiro: "Decidimos facer este cambio tras comprobar que as transaccións de venda de animais vivos minguara moito nos últimos tempos, así que non ten moito sentido manter o resto da infraestrutura da feira nun recinto afastado do centro".

E é que o mercado gandeiro atópase a carón da estrada LU-233, a algo menos dun quilómetro do corazón da vila pero o suficientemente lonxe como para que a celebración da feira non repercutise directamente nos comercios e establecementos hosteleiros de Friol. Con todo, trasladar o evento a onde se concentraba a compravenda de gando cada primeiro domingo de mes foi no seu momento "unha decisión acertada".

"Desde o Concello consideran que coa nova localización non só se conseguirá que se acheguen máis veciños e veciñas, senón tamén persoas doutros lugares, que terán un motivo máis para visitar e coñecer Friol", engade o goberno municipal.

Neste sentido, a noticia do traslado comezou a dar os seus froitos xa este mércores e, segundo avanzou o rexedor, "houbo varios vendedores novos que se puxeron en contacto para saber como tiñan que facer para instalarse". Así, a súa presenza sumarase aos entre 20 e 30 postos que acostuman acudir. "Somos ambiciosos e queremos duplicar esa cifra", engade Santos, ao tempo que detalla que outro dos seus obxectivos é facer da feira un reclamo cada mes, "que a xente diga: 'É feira en Friol, imos'. Que se converta nun costume".

NA PRAZA. Sobre a distribución da feira, a idea é manter unha estrutura organizativa similar á da Feira do Queixo, que se celebra o próximo mes.

Con todo, os postos dos vendedores do municipio -van uns "16 ou 17", sobre todo con produtos agroalimentarios, como pan, queixo, mel e verduras e hortalizas da horta- situaranse en stands metálicos, dotados con instalación eléctrica e facilitados polo Concello, na Praza Andón Cebreiro.

Os demais repartiranse entre o parque Rosalía de Castro, a Praza Curros Enríquez e a Rúa Santa Isabel, igual que no caso das catro pulperías que acoden habitualmente, dúas das cales ofertan tamén churrasco. "Quen queira comer alí terao fácil, non só por estes postos, senón tamén polos bares e restaurantes que hai na zona", puntualiza o alcalde.

SECTOR PRIMARIO. Devolver a feira ao centro, recalca José Ángel Santos, non implica un detrimento do apoio ao sector primario. Así, o mercado gandeiro seguirá acollendo animais cada primeiro domingo de mes, pero o Concello apostará por eventos anuais.

O rexedor menciona así a feira de vaca rubia galega, a poxa de gando frisón e a a súa nova aposta, a Feira do Cabalo, que será o vindeiro 26 de maio e contará con concurso morfolóxico e de andadura, trote e xincana.