Feijóo entrega en Outeiro de Rei las Bandeiras Verdes a nueve municipios

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presidió la entrega este miércoles en Outeiro de Rei de las Bandeiras Verdes de Galicia, un reconocimiento que el Gobierno autonómico puso en marcha el año pasado para distinguir a aquellas administraciones locales por su labor en el cuidado del paisaje. La outeirá fue una de las nueve galardonadas, entre las que se sitúan también en la provincia de Lugo las de Mondoñedo, Alfoz y Sober, y en el resto de Galicia las de Curtis, Moaña, Ordes, Parade de Sil y Porto do Son, cuyos representantes participaron en el acto.

Feijóo alabó en estos municipios lo que denominó como "o fermosismo de Galicia" por sus prácticas en el mantenimiento del paisaje y por su compromiso en la gestión de los residuos, la lucha contra el cambio climático y la eficiencia energética. "Trátase de premiar a quen logra a excelencia nestas cuestións", dijo, al tiempo que resaltó que el número de galardonados con respecto al año anterior se había multiplicado casi por cinco.

El presidente situó en los gallegos la primera responsabilidad ante el paisaje: "se os galegos coidamos o noso concello, este será fermoso", indicó, y recordó que "os propietarios teñen dereitos, pero tamén obrigas, e as casas non poden estar en ruínas". En segunda instancia, situó a la administración local, "pois se un Concello non ten o mobiliario urbano arranxado non pode pedir que os veciños coiden o seu mobiliario privado", comentó, otorgó a los alcaldes la responsabilidad de "dar exemplo".

El presidente resaltó que, desde el Gobierno autonómico, "o fermosismo galego tradúcese en axudas recibidas para minimizar o impacto paisaxístico, que este ano obtiveron 460 particulares, dotadas en total con dous millóns de euros". Por otro lado, destacó que la Xunta sigue trabajando en la Estratexia galega da paisaxe, para que todas las personas "saiban como actuar ante as intervencións, cal é a cor típica dunha comarca ou como facer un valado, entre moitas outras cousas", comentó, asesorados por el trabajo realizado por investigadores y expertos en paisaje y arquitectura tradicional. Otra de las líneas que destacó fue la del desarrollo de la cartografía.

El presidente de la Xunta instó a seguir protegiendo el paisaje, que definió como "parte do territorio tal e como a percibe a poboación". "A paisaxe está intimamente ligada coa percepción, coa vista dun lugar, coa relación vital entre as persoas e o territorio", añadió. Destacó que Galicia es la primeira comunidad en otorgar este reconocimiento, "que será un revulsivo turístico, pois tal e como é importante ter unha bandeira azul na cosa tamén o é ter unha bandeira verde no interior", dijo, al tiempo que destacó el peso creciente del turismo en Galicia, "unha industria que non contamina e supón o 11% do noso PIB".

Por su parte, el alcalde de Outeiro de Rei, el popular José Pardo Lombao, agradeció el reconocimiento "a este concello do interior, un municipio pequeno pero que ten crecemento nos últimos anos, e que demostra que é posible asentar poboación no rural". La bandera fue izada delante de la casa consistorial, donde se celebró el acto.