Fademur organiza na Montaña unha iniciativa adicada ás mulleres rurais

Teatro, música, unha feira de emprendedoras, obradoiros de saberes tradicionais, mesas redondas e ata a elaboración dun graffiti serán algunhas das actividades que encherán de vida a localidade de Navia de Suarna os vindeiros días 2 e 3 de setembro. Todo isto é posible grazas á Caravana Cultural de las Mujeres Rurales, un proxecto pioneiro promovido pola Federación de Asociacións de Mulleres Rurais (Fademur), que busca realzar e preservar os saberes, oficios e a cultura tradicional, así como establecer unha rede de mulleres rurais en todo o país, xa que é un proxecto a nivel estatal.

A cita ofertará un variado programa de actividades que terán lugar tanto en espazos públicos como en locais privados. A iniciativa busca xerar conversacións, fomentar o diálogo e poñer en relevo a importancia da cultura rural e o papel esencial que as mulleres desempeñan e sempre desempeñaron neste ámbito. A presidenta de Fademur, Teresa López, enfatizou esta misión durante a presentación oficial do evento o xoves en Lugo. "O obxectivo final é tecer unha rede de mulleres rurais", sinalou.

José Fernández, alcalde de Navia de Suarna, agradeceu a Fademur a elección da súa localidade para acoller este festival e destacou a importancia das mulleres no mantemento e dinamización da vida rural. "As mulleres no rural son imprescindibles, sen elas non existiría", afirmou o rexedor. Fernández reafirmou o compromiso do Concello coa igualdade e animou a seguir traballando para impulsar iniciativas que promovan un rural vivo, activo e cunha alta calidade de vida para todos os seus habitantes. "É un premio a todo o rural, especialmente para A Montaña", concluíu.

Programación

Verónica Marcos, presidenta de Fademur Galicia, foi a encargada de desgranar o programa completo, que inclúe obradoiros de musicoterapia e transmisión de saberes tradicionais -como o fiado do liño e da la, o traballo co coiro, o tecido, o encaixe de bolillos ou a transmisión oral e musical-.

Haberá unha feira de emprendedoras coa oportunidade de degustar e adquirir produtos agroalimentarios elaborados por mulleres rurais vencelladas a Fademur. O programa tamén contará con dous concertos das bandas Bulbakan e NEXN, ademais da representación teatral El contrabajo estrellado. A cita rematará coa elaboración dun graffiti nun muro do municipio naviego.