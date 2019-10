Evacuados dos octogenarios al Hula tras declararse un incendio en su casa de Friol

Un incendio declarado este lunes de madrugada en una casa en Friol provocó que dos personas de edad avanzada fueran trasladadas al Hula al presentar síntomas de intoxicación por humo y calcinó la vivienda prácticamente en su totalidad, sin que las edificaciones colindantes se vieran afectadas. Los dos hospitalizados son un hombre y una mujer de 87 y 80 años.

Los hechos sucedieron en el lugar de Cima de Vila, en la parroquia de Narla, al hilo de las 1.30 horas. En ese momento, una persona particular contactaba con el 112 Galicia para dar cuenta del incendio.

Nada más tener conocimiento, los gestores del CIAE 112 Galicia pusieron la situación en conocimiento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Vilalba y de la Guardia Civil.

Según se le indicó al 112 Galicia, las labores de extinción del incendio finalizaron alrededor de las 8.00 horas.

Reciben el alta

Los dos octogenarios iban a recibir el alta médica a primera hora de este lunes. "Está todo bien", dijo el regidor local, José Ángel Santos, quien aclaró que ambos fueron evacuados al Hula por "precaución", dado que presentaban los síntomas propios de haber "inhalado humo" a consecuencia del incendio, pero ambos evolucionaron bien y estaba previsto que a primera hora de esta mañana recibiesen el alta médica.



"El señor era el que más problemas tenía, pero a la mujer no le hicieron prácticamente nada", explicó el alcalde, porque no se encontraba tan afectada.



Confirmó, en todo caso, que la vivienda quedó totalmente arrasada por las llamas, "porque todo el interior de la casa era de madera y al empezar el fuego eso fue como combustible. Ardió como si fuese gasolina".



Precisó que, en cualquier caso, la pareja no se ha quedado a la intemperie, porque dispone de otra vivienda y "de medios" propios para superar esta situación