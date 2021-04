Evacuada unha veciña de Rábade ao Hula tras ser golpeada por un camión

Unha sesaxenaria de Rábade, cuxa identidade responde ás iniciais MJ.S.T., tivo que ser evacuada este luns ao Hula tras ser golpeada en pleno casco urbano por un camión.

Os feitos ocorreron uns minutos despois das 12.30 horas na Avenida de Vilalba, unha vía urbana que coincide co trazado da estrada autonómica LU-107. Ao parecer, o condutor do vehículo pesado, que estaba estacionado nesa zona, incorporábase de novo á céntrica avenida cando alcanzou coa parte traseira do seu camión á muller.

Tras recibir o aviso do incidente, a central de emerxencias do 112 enviou axentes do subsector de Tráfico de Lugo, da Policía Local rabadense e persoal do 061. A veciña foi trasladada ao Hula, en principio con feridas de carácter leve.

O camioneiro non detivo a súa marcha tras o percance, aínda que, por como se produciu o atropelo, coa parte traseira do seu vehículo, fontes do dispositivo mobilizado crían que puido non terse enterado do sucedido.