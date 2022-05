"Estamos vivos de milagre", afirma un pasajero del globo caído en Portomarín

Iván Maciñeira, un joven que viajaba con su pareja en el globo caído el sábado en la parroquia de Soengas (Portomarín), aseguró que "estamos vivos de milagre, como declaran os veciños. Non é unha esaxeración. Por sorte saímos ilesos, con moratóns e dores musculares".

Maciñeira precisa que no se trató de un aterrizaje forzoso, "senón dun accidente". Aunque no tiene experiencia en globos, considera que "a causa aparente" del siniestro se debió al "despiste e a mala previsión do piloto". Esta valoración se contradice con la afirmación del profesional que manejaba la aeronave, quien apuntó que cuando el viento hace perder altura al aerostato hay que buscar el aterrizaje forzoso "para salvar el pellejo".

La persona que iba a viajar inicialmente en el globo era la madre de Iván, pero "por sorte" enfermó unos días antes. "En caso de ser miña nai ou algunha persoa de idade ou complexión menos atlética, seguramente o resultado físico e emocional sería outro. A violencia dos golpes foi altísima e, polo acontecido logo, o normal sería que o resultado fose outro", afirma Maciñeira.

SIN CONTROL. Al narrar los momentos de pánico vividos, este pasajero indica que, por fortuna, chocaron "contra dous postes eléctricos, en lugar dalgunha casa ou dun alpendre. Os cables non causaron danos graves e axudaron a frear a cesta considerablemente. Logo fomos sen control ata o lugar do impacto final, cos queimadores acesos e o arco de seguridade moi danado". Antes del impacto, la aeronave voló "a unha velocidade constante un bo rato, a máis de 50 quilómetros por hora, e iamos sacando fotos tranquilamente", dice Maciñeira, quien agrega que "non se nos avisou ou preparou para a aterraxe ata que foi inevitable a caída".

Este usuario asegura que ni la empresa ni el piloto "se preocuparon polo noso estado ata este momento. Grazas aos veciños da aldea puidemos saír do monte e ser atendidos".

Tampoco les facilitaron los datos del resto de los ocupantes "para coñecer como están, nin aportaron datos do procedemento. Axudamos a sacar os pasaxeiros da cesta, avisamos a meu pai para que guiase os axudantes da empresa e nin unha chamada recibimos". En su caso, estropeó la ropa y el calzado y se le rompió el teléfono.

Esta pareja no piensa "deixar isto así". Reclamará a la empresa, a Consumo y a las entidades supervisoras del siniestro. "Non buscamos indemnizacións, xa que ninguén sufriu danos físicos graves, pero queremos que se revisen pautas de seguridade e o itinerario da viaxe e que se conte a verdade".

RETIRADA. La barquilla y la vela del globo fueron retirados en la mañana de este domingo. La empresa Boreal, que se encarga de organizar estos viajes aéreos por la Ribeira Sacra, desplazó personal para recoger el artefacto.

Boreal seguirá con su oferta de viajes en aparatos aerostáticos. Una vez terminado este puente vacacional de mayo, reanudará su actividad en junio.