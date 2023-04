Escribir co ouvido nas Insuas

Como soan as Insuas do Miño? Como se oen os Pozos do Ollo? A hipertrofia da visión na percepción das paisaxes confunde o feito de ver e coñecer, pero quen de verdade sabe dun sitio é quen lle oíu cantar: a auga na pena, a herba na gadaña, o bico na palabra.

A Casa das Insuas, o centro de conservación e estudo da natureza xestionado en Rábade pola Asociación Galega de Custodia do Territorio, acollerá un curso de paisaxe sonora cunha das realizadoras e investigadoras máis destacadas da Península neste eido, a valenciana Laura Romero, que se desenvolverá entre o 12 e o 14 de maio para todas as persoas interesadas na paisaxe sonora e a narración documental. Durante tres días, os participantes completarán todo o proceso de gravación dunha paisaxe sonora, dende as técnicas de microfonía ás nocións máis teóricas de ecoacústica, dende a escoita de materiais ata a montaxe.

O obxectivo é facer, neses tres días, un retrato sonoro das Insuas. Un retrato que, fronte ao plano da dimensión máis pictórica, abre as portas do tempo. "Co son entramos na dimensión temporal dos lugares. Temos pistas dos ciclos, dos estados das cousas, tamén das texturas, ou das historias asociadas a eles", comenta Romero. Así, no taller abordarán as distintas capas da paisaxe sonora, marcadas pola bioloxía, a xeoloxía ou a memoria oral.

Fala Romero dos sons, da súa fraxilidade, tamén da súa falta de consideración. Da rareza que supón que non haxa un proxecto a nivel estatal de fonoteca. Do inaccesible deste material, atesourado en arquivos de difícil acceso. De iniciativas pioneiras en Galicia como Escoitar, con referencias para ela como Xoán Xil ou Carlos Suárez, e que tamén esmoreceu polo desleixo das administracións. E tamén, da riqueza, aínda, do diverso: "Non me deixa de marabillar a península Ibérica, a diversidade de rexistros dun lugar a outro", comenta a autora de Puzzle de fronteras, un documental sonoro sobre os bordos de Cataluña dende o mar valenciano ata Portbou, a pequena aldea dos Pirineos onde morreu Walter Benjamin. O autor alemán de orixe xudía xa escribira no ano 1936 que, coa aceleración do mundo, estabamos a perder "o don de estar á escoita" e a comunidade "dos que teñen o ouvido atento".

"Perdemos sons, pero perdemos tamén a capacidade de escoitalos", conta Romero, que é, para ela, a capacidade de "contemplar, de escoitar profundamente, de entregarse ao espazo, en contra dunha aceleración bestial que nos está pasando factura, que nos fai perder empatía", comenta. E iso que, dalgún xeito, no tempo do confinamento as persoas que non viviron situacións moi dramáticas repararon nos sons, no canto dos paxaros, "que xa estaba aí, pero oculto por moitos sons da cidade", ou que tamén se afeccionaron ao podcast ou á paisaxe sonora.

Como soan as Insuas? Pregúntase, nestes días antes de vir. E a iso convida, a preguntarse como soa o mundo para coñecelo. Para inscribirse neste curso é posible atopar información na páxina web de Custodia do Territorio.

Contar o que contan os sons

O interese da Casa das Insuas polo son vén de lonxe, dende os traballos de bioacústica dun dos integrantes da Asociación Galega de Custodia do Territorio, Roberto Hermida, con morcegos. Xa no ano 2014, este lugar acolleu un curso con Eloísa Matheu, bióloga e ornitóloga pioneira na gravación de paisaxe sonora na Península Ibérica.

Laura Romero coñeceu a Eloísa Matheu na gravación do documental sonoro Retorno al nido, realizado en 2022 con gravación de cantos de aves e oralidades de veciños de Val de Albaida, en Valencia, unha zona ameazada pola instalación masiva de macroplantas fotovoltaicas. O documental está nominado ao Prix Marulic 2023.

Retorno al nido (Return to the Nest) English subtitles from Laura Romero Valldecabres on Vimeo.

Laura Romero traballa para emisoras de radio, proxectos de podcast e instalacións sonoras, con pezas que mesturan o documental, a bioacústica, a oralidade, o patrimonio cultural ou a poesía.