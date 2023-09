Entra a robar en un bar de Rábade y sale sin nada por el humo de la alarma

Como si de un Superman se tratara. Así definen desde el bar A Cantina, de Rábade, la maniobra de un hombre captada por las cámaras instaladas en el interior del local, a donde accedió colándose por una minúscula ventana del establecimiento con la evidente intención de robar y, contra todo pronóstico, "non tocou nada nin tirou unha soa copa", explica Davinia Miranda, responsable del negocio.

Fue gracias al sistema cero visión de la alarma instalada, que al detectar que hay un intruso emite un fuerte estallido y una gran cantidad de humareda que deja a la persona sin posibilidad de llevar a cabo el acto delictivo. A este hombre, de hecho, solo le quedó deshacer el camino y volver a salir por donde había entrado sin llevarse nada, para consuelo de los dueños.

El incidente ocurrió el pasado jueves a plena luz del día, concretamente a eso de las 11.00 horas, cuando la zona de la estación y de la Praza de España estaban concurridas e incluso el bar más próximo, el Ágora, se encontraba abierto al público. Pero nadie vio nada sospechoso. "Entrou por un ventanuco que dá ás vías do tren e por aí non pasa tanta xente", detalla Davinia, sorprendida por el sigilo con el que actuó el presunto autor de los hechos: "A ventá dá á terraza e á barra, precisamente onde tiñamos as copas colocadas, pero non rompeu nin a primeira". Eso sí, "para saír non sei como fixo, pero tivo que ser máis complicado", añade la propietaria del local, al tiempo que reconoce hacerse una idea de quién es la persona, pese a que en las cámaras no se ve rostro alguno. Se trataría, apunta, a un viejo conocido de la zona por actos similares.

Davinia se percató de lo que ocurría al momento, cuando saltó la alarma, pero al llegar ya no había rastro del autor. Sí estaba el sargento de la Guardia Civil de Rábade y numerosos vecinos que, al ver que salía humo del céntrico bar, acudieron creyendo que se trataba de un incendio, aunque en realidad era el del propio sistema que impedía la visión del asaltante.

Davinia Miranda es la primera vez que se enfrenta a un incidente de este tipo en A Cantina, un negocio cuya gestión iniciaba en marzo de este año. No obstante, ahora la hostelera teme que la historia se repita y que incluso los amigos de lo ajeno se lleguen a apoderar de material o recaudación. "Espero que se lle quitasen as ganas por un tempo, sobre todo polo susto que mete o estoupido da alarma", comentaba la mujer.