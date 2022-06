Los siete municipios situados en el anillo metropolitano de Lugo aumentaron población durante la pandemia, al ganar un total de 182 habitantes en sus censos de 2021 en relación con el de 2020. El saldo es también positivo en el último quinquenio, en el que sumaron 73 vecinos más en conjunto. Esta tendencia está relacionada con el asentamiento de nuevas empresas en los municipios tractores, que son Outeiro de Rei, favorecido tradicionalmente por la A-6 y la cercanía al polígono de O Ceao, y Castro de Rei. Ambos vieron crecer su padrón en 153 y 97 vecinos, respectivamente, desde 2017. A ellos se unió Friol, que incrementó un centenar sus residentes desde 2018.

Esta estabilidad, con un ligero movimiento al alza en estos concellos de marcado carácter rural, contrasta con la pequeña caída censal en la capital provincial, que parecía ir camino de los 100.000 habitantes, pero pasó de los 98.519 empadronados de 2018 a los 97.996 de 2021.

La gente que trabaja en la capital y vive fuera o viceversa suele tener su domicilio a 25 minutos de su centro de trabajo, "un tempo de desprazamento que favorece a interacción", según indica el alcalde de Friol, José Ángel Santos. El regidor subraya que el padrón crece desde hace tres años, pero el mayor salto se dio en 2021, cuando se registraron 119 altas. Esta circunstancia se refleja en la mayor presencia de población infantil, con 41 niños inscritos en la guardería para el próximo curso.

Junto a la rehabilitación de viviendas, un fenómeno habitual en la comarca, en Friol se procederá en fechas próximas a la concesión de una licencia de obra mayor para un edificio de catorce pisos, así como otros dos permisos para la construcción de casas unifamiliares.

Tres de los ayuntamientos que sufrían un paulatino descenso poblacional e invirtieron las estadísticas en 2021 son Castroverde, Guntín y O Corgo, mientras que Rábade se mantiene estable en torno a los 1.500 vecinos.

El plan básico de urbanismo de Guntín creará nuevas zonas edificables en el municipio, lo que reforzará los proyectos de restauración de inmuebles y permitirá la creación de un parque empresarial.

SUELO INDUSTRIAL. La oferta de suelo industrial a precio asequible es otro factor que contribuye a la atracción de empresas y, de forma indirecta, al sostenimiento demográfico en el entorno de Lugo. El polígono de Outeiro de Rei es un claro ejemplo de ello, al igual que el de Castro, donde se trabaja en la quinta ampliación del área industrial que añadirá 4,5 hectáreas de terreno a la superficie existente. El concello se beneficia también de la creación del polo tecnológico de Rozas, "unha aposta firme que está a xerar actividade e que confío en que dará un gran resultado a medio prazo", según indica su alcalde, Francisco Balado.

El regidor de Castro señala que la clave de la estabilidad censal es la creación de empleo. "As últimas inscricións no padrón están relacionadas principalmente coa xente que vén recoller fresa aos invernadoiros e con novos traballadores do matadoiro avícola do grupo Sada", afirma Balado, quien recalca la gran actividad generada en torno al sector agropecuario. "Somos un dos principais concellos gandeiros de Galicia e hai explotacións que teñen ata cinco traballadores", agrega.

En Friol existe lista de espera para construir en el parque empresarial, que experimentó un notable desarrollo en los últimos años. "Hai tres firmas que comezarán nas vindeiras datas a edificar as súas naves", comenta José Ángel Santos, quien confía que en el futuro se mantendrá este crecimiento demográfico e industrial con la implantación de una de las tres fábricas de biogás que creará la empresa Greenway en Galicia, con 92 empleos directos y 62 indirectos, "o cal suporá un paso adiante no eido económico, pero tamén servirá para atraer poboación", comenta Santos.

En cinco de los siete municipios del entorno de la capital aumentó el número de empresas asentadas desde 2017 a finales de 2020. Friol está a la cabeza en esta expansión con 44 sociedades más en ese periodo, seguida del saldo positivo de 27 registrado en Outeiro de Rei. Según los datos del Registro Mercantil, el año pasado se crearon diez empresas en Friol, siete en Outeiro de Rei, cuatro en Castroverde, tres en Guntín y dos en Rábade. Outeiro de Rei, Friol y O Corgo tienen o están creando viveros de emprendedores.

SERVICIOS. El mayor número de vecinos y empresas obliga a reforzar servicios. En Castro de Ribeiras de Lea se invirtió un millón de euros en la ampliación de la Edar urbana y una cantidad similar en la mejora de la ubicada en el polígono industrial. Además se procedió a la mejora de la traída.

"Hai días nos que gastamos máis de cinco millóns de litros de auga, unha cantidade elevada para un concello de pouco máis de cinco mil veciños, o que dá unha idea do consumo industrial, agrogandeiro e da propia cidadanía", precisa Francisco Balado. En Outeiro de Rei se ejecutaron actuaciones de mejora en la red de abastecimiento y saneamiento en nuevos núcleos de población y se amplió la fibra óptica a zonas rurales.

Varios municipios comparten una unidad de atención temprana, con sede en Friol, y Outeiro de Rei cuenta con un servicio similar. El término friolés creó un nuevo punto de atención a la infancia, al igual que O Corgo. En Castroverde y Rábade se abrieron dos casas niño en cada concello y otra en el término corgués.

Otras ofertas | Nuevas piscinas y servicios para animales

Junto a las infraestructuras, varios ayuntamientos de la comarca de Lugo realizan una importante apuesta por las opciones de ocio para sus vecinos. Friol abre en el mes de julio el club fluvial, totalmente renovado con la construcción de otro edificio y dos piscinas, lo que supuso una inversión de un millón de euros.



Outeiro de Rei no se queda atrás y lanzó un proyecto de creación de un centro deportivo, valorado en 750.000 euros, con una piscina municipal y un centro BTT, destinado a la práctica con bicicletas todoterreno. Este concello alberga el complejo deportivo D10, de carácter privado.



En Guntín mejoraron las piscinas municipales y Rábade también cuida las instalaciones estrenadas en 2016, además de abrir dos zonas de juego infantil.



Cuidados caninos

Llama la atención la existencia o creación de servicios para animales, como la protectora y la clínica veterinaria para mascotas promovidas en Friol o la residencia canina y hotel de mascotas de Outeiro de Rei, donde también hay un centro hípico.



Albergues

La Xunta creó un albergue de peregrinos en Nodar (Friol). También en Castroverde se consolida este tipo de establecimientos.