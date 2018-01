Enrique Fernández: "Seguiré dibujando mientras que las manos me aguanten del pincel"

EL SUEÑO DE Enrique Fernández ha sido desde siempre dedicarse a la pintura. Recuerda que siendo solo un niño ya le encantaba dibujar, pero nunca pudo formarse profesionalmente porque tuvo que emigrar cuando cumplió la mayoría de edad para buscarse la vida. Tras su jubilación se entregó por completo a su pasión y aprendió por sí mismo la técnica. Hoy en día, con 81 años, la cámara de fotos y el pincel se han convertido en sus compañeros de viaje.

¿De dónde le viene su pasión por la pintura?

Es algo innato mío, no lo he heredado de nadie de mi familia. Cuando era un niño ya me encantaba dibujar y solo podía hacerlo en el colegio porque entonces en mi casa no teníamos recursos para comprar papel ni pinturas. Por eso, cuando estaba en las aulas a las que iba en mi villa natal de Portomarín aprovechaba para hacer diseños.

¿Tenía alguna otra afición en su infancia?

Sí, la música también me encantaba. De hecho, cuando era un niño fundé con otros tres amigos un cuarteto musical en Narón e íbamos por las calles tocando. A lo largo de mi vida aprendí a tocar la gaita, la percusión y el acordeón y hoy en día aún me distraigo tocando piezas tradicionales.

¿No se planteó nunca dedicarse profesionalmente a pintar cuadros?

Me hubiese gustado mucho, pero era algo imposible. Nací en la década de los 40, en plena postguerra española, fueron años de mucha pobreza y tuve que marcharme con tan solo 18 años al País Vasco para buscarme la vida cuando solo tenía estudios primarios. Allí trabajé de todo lo que podía. Mi último empleo, en el que estuve más de 20 años y donde me jubilé, fue en la factoría de Butado, en Santurce. En aquellos tiempos el arte era cosa de ricos y pensar en ganarse la vida con unos cuadros era cosa de locos.

¿Con que edad retomó su afición?

Nunca llegué a dejarlo de todo. Siempre que tenía un momento me ponía a diseñar, pero fue cuando me jubilé, con 62 años, cuando me dediqué enteramente a la pintura. Todo lo que sé lo aprendí por mí mismo. Me apunté a unas clases de pintura del Ayuntamiento santurzano para conocer nociones básicas, pero las dejé porque era casi todo teoría y los oficios se aprenden practicando.

¿Qué técnicas usa y cuál es la temática de sus composiciones?

Mis pinturas son de óleo o acrílico y suelo pintar paisajes y bodegones. La técnica es sencilla, cuando voy de viaje llevo mi cámara y capturo lo que me gusta, un monumento o un entorno natural. Al llegar a casa me pongo a pintarlo y así surgen mis composiciones. A veces también me llevo el lienzo a la calle para hacer pequeños diseños, pero como normalmente me lleva una semana terminar cada cuadro prefiero inmortalizar el momento y dibujarlo tranquilamente en mi estudio o en la terraza de mi casa.

¿En qué momento empezó a exponer sus obras?

Fue algo casual, mi familia me decía que hacía cuadros muy bonitos y mis amigos también. Me animaron a anotarme a una exposición en Santurce y fue todo un éxito, vendí casi todos los cuadros.

¿Por qué cantidad de dinero vendió su primer diseño?

Por algo más de 20.000 pesetas. En aquel momento la gente se animaba mucho más a comprar, pero desde que llegó el euro las ventas han caído en picado. De todas formas, yo nunca quise hacerme rico con esto, para mí es una afición y una evasión.

Comenta que la pintura para usted es una forma de evasión. ¿Que pretende transmitir con sus obras?

Mis pinturas son ante todo muy realistas porque a la gente le gusta ver cosas que pueda identificar. He pintado varios monumentos gallegos como la Casa Grande de Monterroso y otros vascos. Y también paisajes, sobre todo de la zona de A Mariña, pues mis padres vivieron muchos años en Viveiro.

¿Ha recibido algún encargo?

En algún tiempo sí que hice cuadros por encargo, pero dejé de hacerlo porque prefiero pintar lo que me inspira a mí. Cuando hago un cuadro, si me gusta a mí ya me siento satisfecho porque me sale del corazón.

Exponer en Monterroso, la villa de sus hijos, ha sido especial.

Sí, me ha hecho mucha ilusión. Ya hace diez años que llevé otra muestra a esta villa y quedé encantado.

¿Echa de menos Galicia?

La verdad es que al principio, cuando me marché, echaba más de menos mi tierra. Ahora ya tengo mi vida en Santurce, pero la morriña me invade por momentos. Además, mis dos hijos están en Monterroso y eso tira mucho.