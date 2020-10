Enfado en Castroverde por arder una casa y tardar los bomberos una hora

La indignación fue general ayer en la aldea castroverdesa de A Meda, no solo para los vecinos que sufrieron un incendio que destrozó gran parte de su vivienda, sino para toda una vecindad que se preguntaba cómo era posible que los servicios de extinción tardasen una hora -algunos apuntan a más tiempo- en llegar y atender la emergencia habiendo un parque de bomberos a 15 minutos, en Garabolos.

"Non é concebible que a 17 quilómetros de Lugo tarden os bombeiros en chegar máis dunha hora", lamentaba una de las afectadas. "Recibín a noticia en Lugo, facendo a compra, e deume tempo a ir a casa, facer varias chamadas, vir aquí, e aínda non chegaran os bombeiros", criticó otro miembro de la familia.

La central gallega de emergencias del 112 recibió la alarma a las 12.25 horas –aunque un vecino dijo haber alertado a los servicios de emergencia una hora antes–. El 112 movilizó a los bomberos de Sarria, que es el parque asignado a esta zona. Estos efectivos tardaron 50 minutos en presentarse en el lugar, el tiempo que tarda un camión a 90 kilómetros entre los dos puntos. Sin embargo, los vecinos no entendían cómo era posible que no se movilizasen los recursos del parque de bomberos de Garabolos, mucho más cercano.

"Ese é o problema, que non é dos bombeiros, senón de non termos un parque para a comarca de Lugo", criticó el alcalde de Castroverde, Xosé María Arias. "É un problema que arrastramos dende hai tempo e afecta aos concellos da comarca", denunció.

Arias hizo referencia a un convenio que nunca llegó a fraguar para que Xunta y Diputación transformasen el parque de Lugo en un parque comarcal, dotándolo de más recursos. La postura sindical de los propios bomberos de la capital fue siempre positiva al planteamiento, pero demandando al mismo tiempo una dotación correspondiente en recursos a esa dimensión comarcal.

Arias criticó que la comarca fuese "esquecida" cuando se plantearon los parques a nivel provincial, y que incluso el Concello de Lugo no asuma este desplazamiento en casos de este tipo, en los que pocos minutos son cruciales para no perder una casa. "Logo xa se vería como se arranxaría ou compartirían os gastos, o que non pode ser é que suceda isto", comentó.

El GES de Becerreá, que ya no tiene asignada la atención de emergencias en Castroverde, se presentó ayer en la zona. "Asumímolo como un compromiso persoal cando son incidencias graves e dado que desapareceu o GES da Fonsagrada e o de Baleira nunca se chegou a crear", comentaban desde el grupo. Los primeros en llegar fueron operarios municipales y vecinos, que salvaron la casa de un daño mayor. "Pero iso é xogarse a vida. Non pode ser", dijo Arias. El incendio se declaró extinguido por la Guardia Civil a las 15.45 horas. Los servicios de emergencia apuntan a una estufa como la causa más probable del fuego, que quemó el suelo del primer piso y la estructura del tejado.