Un matrimonio de Castroverde, al encuentro del papa Francisco

Poco podían sospechar José Luis Valiño y Alba Gómez el pasado 16 de julio, cuando se dieron el sí quiero en la iglesia de Santa María de Vilabade, en Castroverde, que tardarían tan poco tiempo en volver a enfundarse el traje de novio y el vestido blanco. Ni tres meses, porque ese es el margen de tiempo que da el Vaticano para que los recién casados puedan recibir la bendición del papa Francisco in situ, en plena Plaza de San Pedro, y de manos del propio Pontífice.

La mañana del miércoles, en palabras del propio José Luis, fue igual de larga que ilusionante. A las 7.30 horas, el matrimonio llegaba al corazón del Vaticano entre las decenas de parejas de todo el mundo que esperaban el encuentro con el Papa, una recepción que no comenzaba hasta hora y media después, cuando Francisco llegaba al lugar en papamóvil y se acercaba a los presentes en silla de ruedas.

Primero dio la bienvenida a los cientos de fieles presentes en la audiencia -una cita que se celebra todos los miércoles siempre que el Santo Padre se encuentre en Roma-, y lo hizo en varios idiomas: primero en francés y luego en alemán, inglés, español, portugués y polaco, a lo que siguió la catequesis y un breve acercamiento a cada una de las parejas presentes. También a José Luis y a Alba, quienes le hicieron entrega de una camiseta del equipo de atletismo de Castroverde.

José Luis y Alba, junto al párroco de Castroverde. PRADERO

"Estuvo unos 30 segundos con cada matrimonio, porque éramos muchísimos", explicaba José Luis Valiño poco después de terminar el acto, al que se puso punto y final alrededor de las 11.00 horas. Pero lo breve no quita lo intenso. "Es una experiencia única, aunque no vale para todo el mundo", señalaba en referencia a la larga espera "de pie y al sol". Por eso, y aunque en un primer momento barajaron acudir con su pequeño de dos años y medio -que recibió el bautismo también el día 16 de julio-, desecharon la idea. "No era lo más apropiado para él", apuntaba su padre.

Sí estuvieron a su lado en un momento "diferente y único" su hermano Jesús y su cuñada Isabel, además de su amigo el fotógrafo Pradero y el párroco de Castroverde, Nicolás Susena, por ser el promotor de la idea.

UNA SORPRESA. "El día de la boda, en la iglesia, cuando estábamos renovando los votos, nos dijo: Tengo dos regalos para vosotros, uno de ellos es la bendición del niño -por el bautizo- y otro una audiencia con el Papa. Al principio reconozco que pensamos que era una broma", recuerda entre risas este vecino de Castroverde al que, en un principio, pilló por sorpresa la propuesta.

La cita en Roma sirvió además para que José Luis y Alba puedan visitar la ciudad acompañados por su familia. "Llegamos el sábado pasado y nos quedamos hasta este", añade el recién casado, quien no duda en recomendar la experiencia.