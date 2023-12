Huevos de la abuela: a empresa dos ovos de ouro

DESDE OS seus inicios, a empresa palense Huevo de la Abuela sempre buscou aproveitar ao máximo as posibilidades dos ovos, transformando un alimento básico e tradicional en algo único. A clave, explica o seu fundador, Manuel Casal, está "no coidado que lle damos aos animais e que devolven cun produto de gran calidade", levándoos a conseguir a certificación de garantía Galicia Calidade o pasado mes de xullo.

Cando Casal arrancou o negocio, contaba cunha explotación de 1.000 galiñas e traballaba para outras empresas do sector. Trinta anos despois e coa incorporación da segunda xeración familiar, os pasos que ata entón eran sólidos e pequenos convertéronse en zancadas. "A día de hoxe contamos con 180.000 aves en liberdade e todos os nosos centros de produción son propios. Non temos integracións", explica.

A aposta da familia Casal por levar o produto a outro nivel traduciuse na creación dun dos centros de clasificación máis modernos do sector do ovo campeiro. "As nosas instalacións contan coa mellor tecnoloxía. A nosa prioridade é garantir a máxima calidade ao consumidor", destaca o fundador.

A constante innovación foi, segundo Casal, necesaria e clave para medrar: "Actualmente producimos 3,5 millóns de ducias de ovo ao ano. Estamos moi contentos cos resultados acadados". Unha paixón á que adicaron tres millóns e medio de euros nos últimos anos e para a que contan cun equipo de 15 persoas.

"Estamos moi comprometidos coa conciliación laboral, queremos que os nosos traballadores se sintan cómodos con nós. En realidade, somos como unha gran familia", explica o fundador.

Unha filosofía de traballo que tamén se reflicte no coidado das aves, contando coa certificación Welfair de benestar animal. "A alimentación das nosas aves baséase no millo nun 60% e teñen acceso continuo ao campo. Mimamos moito as nosas galiñas e elas devólvennos un bo produto", destaca Casal.

O respecto ao medio ambiente é outra das prioridades da empresa, erixíndose como pioneira no sector avícola campeiro no emprego de enerxías renovables. "Expandirnos en terreos próximos é esencial para nós", explica, "o noso obxectivo é conseguir a pegada de carbono cero".

A dedicación de todo o plantel de Huevo de la Abuela ao longo dos últimos trinta anos tivo a súa maior recompensa o pasado mes de xullo coa consecución da certificación Galicia Calidade. "Aínda que é algo recente, o selo aportounos un plus de recoñecemento. Permite que se nos abran moitas portas", sinala Casal.

Expansión. A empresa con sede en Palas de Rei está atravesando o seu mellor momento. Ao recoñecemento por parte da marca paraugas da economía galega, súmase un investimento de entre 4 e 5 millóns de euros coa que duplicarán a súa produción.

Preguntados polos desafíos no futuro máis inmediato, os Casal afirman que queren incrementar a súa presenza nas "grandes áreas de cercanía", o único recuncho que polo momento se lles resiste. "É certo que estamos presentes en Carrefour Galicia e en negocios de hostalaría, pero queremos ampliar os horizontes", sentencian.