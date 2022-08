Las más de cincuenta especies de animales que viven en el parque zoológico de Marcelle, en San Martiño de Guillar (Outeiro de Rei), tienen desde este viernes un nuevo compañero. Se trata de uno muy peculiar y exótico: un elefante pintado por el artista Diego As.

El muralista lucense proyectó esta criatura en un monolito en el centro del zoológico, entre el hábitat de los lemures y el reptilario. En una de sus caras es donde vivirá, por encargo de Gerardo Guitián -el propietario del parque-, este singular ejemplar del animal terrestre más grande del planeta.

Diego dedicó un par de horas durante tres días a esta nueva creación. "No le pusimos nombre todavía", dice. "Gerardo me llamó para que pintara un elefante, lo debió de ver muy claro, yo no tanto", bromea. "Es una obra difícil por el lugar y por la perspectiva. Si cambias de posición, el elefante se ve de una forma u otra, y hay que lidiar con eso, lo que también aporta una sensación de movimiento", señala el artista.

Lejos de lo que pudiera parecer, la superficie en la que está concebido no tiene por qué jugar en contra: "No estoy acostumbrado a pintar en roca. Hay que tener en cuenta el musgo, que puede afectar a la obra, pero quizás dure más que si se tratara de una fachada totalmente lisa, ya que los poros hacen que tenga un mejor agarre y lleva dos capas de fijador".

Gerardo Guitián reconoce que era "una pena" no contar en este espacio de referencia para los lucenses con una obra de Diego, al que le guarda admiración: "Para mí es como el Paco Pestana de ahora, el artista más importante de Lugo". Sobre el muralismo, cree que se debe apoyar porque es un tipo de arte "disponible para todos". "No hay que ir a un museo para verla. Además, son pinturas vivas, lo veo muy bien", afirma.