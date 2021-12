El Concello de Friol y el área de medio rural de la Diputación acaban de firmar un convenio para el acondicionamiento del área recreativa de la parroquia de Vilalvite. El alcalde friolés, José Ángel Santos, calificó de "histórica" esta colaboración, ya que, según aseguró, hace "máis de 15 anos" que no se producía un acuerdo de este tipo con la institución provincial.

El regidor y la responsable provincial de medio rural, Mónica Freire, suscribieron este convenio, por el que la Diputación aportará casi 25.000 euros, el 90 por ciento del coste de esta actuación. Los fondos restantes los aportará el Concello. Santos explicó que el objetivo de esta intervención es acondicionar y mejorar ese espacio en Vilalvite para el disfrute de los vecinos, con el fin de que dispongan de "un lugar práctico e seguro para participar nas diferentes actividades que se organizan nesa área".

Para potenciar ese uso social y recreativo de la zona se mejorará el pavimento, se colocará mobiliario urbano y se habilitará una zona de juegos infantiles. Además, se instalará un espacio para uso deportivo con dos porterías de fútbol sala modulares con canasta de baloncesto integrada. Por último, se pondrán dos mesas tipo picnic de piedra y una barbacoa y se plantarán árboles para que proporcionen sombra al área recreativa. Las obras comenzarán en el primer trimestre de 2022.

El alcalde friolés hizo hincapié en que se trata de "unha colaboración histórica, dado que había máis de 15 anos que non existía colaboración nese sentido entre ambas administracións". Por ese motivo, agradeció "a implicación e sensibilidade" de la diputada responsable de medio rural, ya que desde que se le propuso este proyecto "mostrou a súa plena dispoñibilidade para colaborar en que dito acondicionamento poida ser unha realidade".

Por su parte, Mónica Freire resaltó que con esta actuación "atenderase unha demanda da veciñanza da parroquia de Vilalvite, que mostrou un grande interese por mellorar o espazo no que desenvolvía moita da súa actividade comunitaria". "Entendemos que as políticas de desenvolvemento rural pasan tamén por garantir espazos e oportunidades de encontro, de lecer e culturais. Lugares como o campo da festa de Vilalvite cumpren esta función de vertebración e cohesión social, que debemos coidar e facilitar dende as administracións", destacó.

Después de este acuerdo, y tras hacer hincapié en su "plena sintonía" con Freire al tener en común "a aposta polo noso rural", el regidor instó al presidente provincial, José Tomé, a "tomar nota". "Se realmente é o presidente de todos os lucenses como di, debe abrirse e aportar desde os seus departamentos provinciais o apoio necesario e demandado polos concellos, independentemente da cor política que estea no goberno dos mesmos".