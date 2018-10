El alcalde de Outeiro, sobre la valla del Ladies: "El club tiene que nutrirse de lo que hay"

El alcalde de Outeiro de Rei, José Pardo (PP), ha asegurado que hablará con el equipo de fútbol que utiliza el campo municipal para abordar la cuestión de la valla en la que se publicita un club de prostitución.

"Tenemos que hablarlo con el equipo de fútbol, es una valla que lleva varios años colocada. No digo ni que sí ni que no, quiero hablar con el equipo, no sé si le vamos a obligar (a quitarla)", ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, el regidor, preguntado acerca de qué postura adoptará el Ayuntamiento y si atenderá a la petición del BNG de retirar esa publicidad.

De hecho, atribuyó esta reclamación de la formación nacionalista a la cercanía con las elecciones municipales, porque "lleva unos tres años y se acuerdan ahora, en periodo preelectoral". "No me voy a pronunciar ni que sí, ni que no. Nosotros tenemos autorizado poner publicidad, pero no voy a tomar una decisión sin hablarlo con ellos", ha aseverado el regidor, quien supuso que esa valla le proporciona "financiación" al equipo.

Preguntado sobre qué le parece que un equipo de fútbol tenga esa valla publicitaria, reconoce que "no" se había "parado a pensar en ese tipo" de cosa, y eso sí, certifica que "es un club que está situado en el ayuntamiento".

"FINANCIACIÓN". El regidor ha asegurado que le gusta "interferir en todas las cosas" y que con eso se refería a las declaraciones que el BNG denunció como "complacientes y benévolas".

"Aquí hay un club de fútbol que buscan financiación (para sus gastos elevados), nosotros también se la damos. Buscan empresas de todo tipo; me gustaría más que fuese de una gran empresa de 500 trabajadores, pero aquí no la hay, tiene que nutrirse de lo que hay", dijo.