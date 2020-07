Efrén Castro indigna al PP al tildarlo de "machista" y "fascista"

El debate de una moción del BNG sobre la atención de las víctimas de violencia de género y contra la libertad sexual, aprobada por unanimidad, generó el momento más tenso del pleno. La mecha se encendió cuando el diputado popular Francisco Balado, en su repuesta a Efrén Castro, repasó las medidas de protección jurídica hacia maltratadas y recordó que la creación de un juzgado para la violencia de género ya fue aprobada en un pleno de 2016. Balado señaló que la propuesta del Bloque iba dirigida al "pleno do Concello. É unha proposta de corta e pega".

También lamentó la falta de "propostas económicas e medidas de auxilio concretas". Efrén Castro no solo pedía un juzgado contra la violencia de género en Lugo, sino la reformulación del trabajo de los Centros de Información á Muller. Castro entendió que el PP negaba "a falta de medios" y que calificaba de "absurdas" sus demandas. "Decir que as vítimas que sufren agresión están ben protexidas é unha falacia. É un discurso machista e fascista". Estas afirmaciones causaron revuelo entre los populares, lo que obligó a Tomé a llamar al orden a varios diputados. El portavoz popular, Javier Castiñeira, le recordó a Castro que no le permitía "dirixirse con eses calificativos a este grupo". Los tres diputados nacionalistas se negaron a dar la réplica a los diputados populares en los restantes debates del pleno.

AUGASMASTAS. Javier Castiñeira defendió una moción para la apertura del complejo fluvial de Augasmestas, en Quiroga. García Porto dijo que Tragsa limpió las instalaciones y que se elabora un plan para abrir el complejo en 2021.