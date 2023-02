Dos ediles del PSOE en O Corgo dejan el partido a un paso de las municipales

La decisión de dos de los tres ediles socialistas de la corporación de O Corgo de dejar el partido sacudió ayer el PSOE local y provincial. Marta López y Nuria Mera, hasta ahora presidenta y secretaria de organización de la agrupación municipal socialista, dimitieron de estos cargos y dejaron las filas del partido a un paso de las elecciones locales, que se celebran en mayo. De momento no han renunciado a su acta de concejalas, aunque "barajamos también la posibilidad de hacerlo", indicaron.

Ambas renuncias están "motivadas por las discrepancias surgidas a la hora de elegir al candidato a las próximas elecciones municipales", destacaron en un comunicado en el que muestran su malestar con lo que habría sido una "decisión de la ejecutiva" y no de todos los afiliados en asamblea.

El portavoz socialista en O Corgo, Francisco Otero, confirma que "barallamos opcións" pero niega que haya algo cerrado

Ante esta polémica, el portavoz socialista en el Concello, Francisco Otero, cabeza de lista por el PSOE en las últimas municipales, indicó que esa reunión con los afiliados para sondear un posible candidato, "e por suposto a asemblea para elixilo", todavía no se han celebrado. "É dicir, si que é certo que barallamos opcións, pero non hai nada pechado", comentó Otero. "Por iso non entendo que ese sexa o motivo dunha renuncia, porque non hai nada pechado", añadió.

Tal y como adelantó hace días este diario, esta crisis en el seno del PSOE se produce en un momento en el que cobraba fuerza, como posible alcaldable de cara a las próximas municipales el nombre de Javier Cerqueiro, actual diputado socialista en el Congreso y secretario general del partido en O Corgo.

Francisco Otero lo confirmó tras la renuncia de sus compañeras. "Este mandato pasoume factura, tamén a nivel familiar e persoal, cousa que nunca ocultei e polo que sempre dixen que estaría encantado se alguén collese as rendas, pero tamén sendo consciente do problemático de mudar de candidato tan cedo, polo que nada está pechado", indicó.

Las miradas apuntaban a Javier Cerqueiro como posible alcaldable, pero desde el PSOE insisten en que "a decisión está na asemblea"

En este contexto y en el marco de un encuentro con el secretario general del PSOE de Lugo, José Tomé, Otero y Cerqueiro hablaron de la posibilidad de que Cerqueiro se presentase como cabeza de lista este año. "Con todo, foron conversas normais, pois é normal falar destas cousas, pero a decisión está na asemblea. Eu, de feito, non teño nada pechado, nada decidido. Non descarto nin sequera ser candidato nestas vindeiras eleccións", declaró Otero.

Cerqueiro, ahora diputado en el Congreso, fue cabeza de lista en 2015 y estuvo cerca de liderar un gobierno bipartito con el BNG

Por su parte, Cerqueiro también comentó que "non hai nada cerrado". En ese sentido, remarcó que "está pendente de celebración unha asemblea coa militancia, que terá lugar en tempo e forma, como marcan os estatutos do partido". Sobre las dimisiones de estas dos ediles, indicó que "son decisións persoais que hai que respectar", y como secretario general del partido en O Corgo, se marcó el objetivo "de que a candidatura presente un equipo competitivo para ser alternativa real e impulsar así o desenvolvemento social e económico do meu concello".

La dirección provincial del PSOE, interpelada sobre esta polémcia, indicó que se trataba de una cuestión personal a resolver en el seno de la agrupación corguesa.

Precedentes

Cerqueiro fue ya cabeza de lista en 2015 y se quedó a las puertas de poder liderar un gobierno bipartito con el BNG, al perder el PP la mayoría absoluta en el municipio, pero los populares conservaron finalmente la alcaldía al contar con el apoyo del independiente Javier Vila. Ya en las filas de Ciudadanos, Vila también fue clave en 2019 para que el PP, de nuevo en minoría, siguiese al frente de la corporación, con el PSOE liderado por Otero Besteiro otra vez como principal fuerza de la oposición, con tres ediles.