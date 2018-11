Ecuador se fija en Arqueixal como modelo de negocio sostenible

El ministro de Turismo de Ecuador, Enrique Ponce de León Román, visitó este sábado las instalaciones de Arqueixal, en Palas de Rei, como parte de la gira que está realizando por Galicia para conocer de primera mano los métodos de trabajo y las experiencias de algunos proyectos de turismo sostenible y recuperación de los métodos tradicionales.

Ponce se mostró muy satisfecho por su experiencia en la firma palense. "Aquí hay una forma muy profunda de ver lo que significa la sostenibilidad. Y la verdad es que después de conocer este proyecto me gustaría reivindicar la frase que dice que Dios hizo el campo y el hombre la ciudad. Aquí volvemos a la realidad de nuestros orígenes, algo que es muy necesario. Creo que aquí hay una gran forma de hacer turismo y negocio", indicó el ministro ecuatoriano.

"Hay mucho que aprender acá. España y Galicia, en sus diferentes provincias, han logrado desarrollar recursos turísticos aprovechando su patrimonio natural e intangibles. Y eso es lo que tratamos de aprender con esta visita. Queremos aprender del éxito que ha tenido España en su desarrollo del turismo y también de los errores que se hayan podido cometer", añadió Ponce.

El ministro ecuatoriano, además, quiso destacar el gran recibimiento y la acogida que tuvo a su paso por Palas de Rei.

"Tengo que manifestar que estoy muy grato de haber sido recibido de una forma tan afectuosa. Y sobre todo por los resultados maravillosos de esta gira. Desde que hemos pisado Galicia, hemos sido testigos del afecto que nos ha mostrado toda su gente, y eso es algo que también nos llevamos", recalcó.

Xosé Luis Carrera, gerente de Arqueixal, se mostró muy satisfecho por el intercambio de impresiones con Enrique Ponce. "É unha persoa moi interesada polo que lle contabamos, polo noso proxecto de economía circular relacionado co turismo. Gustoulle moito que a tradición estivera tan presente, ademais sendo unha tradición evolucionada, que se pode recrear hoxe. As actividades que facemos parecéronlle moi interesantes para levar para Ecuador", indicó.

El gerente de la firma aseguró que Arqueixal y Ecuador dejaron las puertas abiertas para futuras colaboraciones. "Machou agradecido e incluso impresionado, xa que non se esperaba que o noso proxecto abarcara tanto. Dixo que cría que se ía poñer en contacto con nós e deixou a porta aberta para a colaboración", comentó.

Xosé Luis Carrera también destacó la cercanía del ministro de Turismo ecuatoriano. "A impresión que teño é que é unha persoa cercana. Achegouse a unha explotación pequena como a nosa, e non dubidou en poñerse a facer o que fose, incluso estivo facendo o queixo. Non é usual que as persoas que ocupan cargos como o de ministro palpen de cerca a realidade e creo que iso é moi interesante xa que lles pode dar perspectiva para acercarse á orixe das cousas", aseguró el responsable de la empresa palense.

OTRAS VISITAS. La expedición ecuatoriana parte este domingo de Galicia para continuar su periplo español por Cáceres. El equipo del ministro de turismo visitó Ourense para conocer el turismo de salud y la explotación del termalismo, y tras pasar por Santiago de Compostela, mantuvo también un encuentro en Melide con la alcaldesa, Dalia García, y la Conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.