Ecologistas critican el proyecto de macrogranja de pollos en O Corgo

Representantes de Ecoloxistas en Acción de Lugo se reunieron este jueves con el alcalde de O Corgo, Felipe Labrada, para trasladar su preocupación por las posibles consecuencias ambientales de la granja avícola que está proyectada en este municipio, que de concretarse sería una de las mayores de Galicia, con capacidad para 79.000 pollos.

Sus promotores, que no son vecinos del concello pero sí de la provincia, proyectan esta explotación en un terreno entre las parroquias de Anseán, Marei y Chamoso. Las instalaciones constarían de dos naves de 10.000 metros cuadrados.

El regidor municipal corgués indica que a la granja le corresponderá realizar los trámites correspondientes en la Xunta de Galicia, "que é quen ten competencia para valorar o impacto ambiental da proposta", afirmó. Labrada aseguró que, si la Xunta no pone freno a la iniciativa, el Concello tampoco lo hará, y matizó que, de momento, desde la administración local no habían todavía avanzado ningún tipo de trámite al respecto.

La organización ecologista afirmó, a través de un comunicado, que estas granjas "teñen graves consecuencias ambientais de contaminación por nitratos nas augas", según indicó su portavoz, Nery Díaz. Añadió que la industria cárnica "está lonxe de xestionar axeitadamente os residuos que xeran as súas explotacións".

Los ecologistas critican que "na documentación do proxecto non se observa ningunha medida especial para evitar a contaminación, e non queremos que aquí suceda o que está pasando na Limia e contaminen as augas", declaró Díaz. "Pedímoslle por iso aos partidos e á veciñanza do Corgo que rexeiten o desastre medioambiental que se nos vén enriba de implantarse esta granxa", sentenció.