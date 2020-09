La Diputación reclama a la Xunta que ajuste los horarios de bus e institutos

El pleno de la Diputación aprobó por unanimidad una moción del grupo de gobierno del PSOE y BNG para instar a la Xunta a que adapte el transporte público a los horarios del alumnado de secundaria afectado por el desdoblamiento de las clases en turnos de mañana y tarde de acuerdo con los protocolos anticovid. Esta situación afecta a estudiantes de municipios cercanos a Lugo, que tienen como centros de referencia institutos de Secundaria y FP de la capital lucense. Estos jóvenes residen en Portomarín, Friol, O Corgo, Guntín, Castroverde, Baleira y en algunas parroquias de Láncara.

La portavoz socialista, Pilar García Porto, exigió al Gobierno gallego que corrija "o impacto social que ten ese horario de tarde nas clases de Secundaria e o trastorno que ocasiona ás familias". Porto demandó que las consellerías de Educación y Mobilidade analicen la residencia de los alumnos para habilitar rutas de transporte público adaptadas a ese horario.

García Porto entiende que se le debe facilitar a los alumnos "o acceso a educación nunha situación de igualdade", por lo que ve necesaria una solución rápida a esta problemática, planteada inicialmente por madres de Portomarín "que seguen agardando por unha resposta da Xunta", dijo.

La diputada del BNG, Maite Ferreiro, demandó que la Xunta "non marxine" al alumnado de municipios rurales y les ofrezca un servicio de transporte público compatible para que "realicen estudos secundarios coas mesmas garantías que se vivisen nunha vila grande ou nunha cidade".

El viceportavoz del PP, José Antonio García, precisó que la Xunta negocia soluciones y recordó que el alcalde de Portomarín, el popular Juan Serrano, "foi o primeiro en propoñer solucions, mentres que a Deputación está máis interesada en culpar á Consellería de Educación cando a prestación do servizo de transporte non é obrigatoria, aínda que hai vontade de arranxar o problema".

El regidor de Portomarín indicó que las empresas de autobuses implicadas le confirmaron, al igual que a la Xunta, que trabajan en la adaptación de horarios. Los nuevos ya están expuestos al público en la plataforma de transporte, aunque su aplicación no es inmediata, ya que hay que comunicarle el cambio a los usuarios de la línea antes de que apruebe la reforma la Consellería de Mobilidade.

DESINFECCIÓN. La corporación provincial decidió, a propuesta del PSOE, requerirle al Ejecutivo gallego que asuma los trabajos de desinfección de los centros educativos, "que quedan fóra das competencias dos concellos en limpeza e mantemento dos colexios", según subrayó el socialista Xosé María Arias. El diputado de cooperación con concellos señaló que estos están "asfixiados ao asumir custos de xestión autonómica. A Xunta xoga a camuflar competencias de desinfección nas de limpeza, que son moi diferentes, como se a desinfección derivada dunha emerxencia sanitaria puidese asimilarse ás tarefas de desinfección asociadas a actividade dos comedores ou dos aseos".

El popular Agustín Baamonde defendió la cooperación institucional, pero matizó que "a cuestión de competencias é interpetrable, pero a Deputación, en vez de asumir o seu cometido de apoio aos concellos, sempre tira por elevación hacia a Xunta". El nacionalista Efrén Castro aseguró que el PP "limítase a disparar para abaixo. A Xunta descarga as responsabilildades nos concellos, nas familias, en quen pase por alí. Non queren investir nin un só euro no ensino público".

El pleno aprobó, con el voto en contra del PP, una moción del BNG que reclamaba al Gobierno gallego la reactivación de la atención presencial en Atención Primaria. Maite Ferreiro pidió que se atiendan las demandas de sanitarios y pacientes. Puso el acento en la situación de las personas de edad "que viven soas e teñen dificultades para acceder a Internet ou para a comunicación por teléfono".

El diputado popular Francisco Balado señaló que la reducción de la atención presencial es una medida desarrollada en distintas comunidades autónomas por razones de seguridad.

No se pedirá rebaja de precio del suelo a Sepes y SEA

El gobierno provincial rechazó una moción del PP que solicitaba al Gobierno central una rebaja del precio del suelo industrial en los polígonos industriales gestionados por las empresas públicas Sepes y Sea. José Antonio García consideró «inexplicable» la oposición de PSOE y BNG a que no se bonifique la venta de suelo industrial de los cinco polígonos de estas firmas en la provincia para situarla en costes similares a los de Xestur. Socialistas y nacionalistas se negaron a ello porque la propuesta incluía exigencias sobre proyectos de la disuelta Suplusa.



Otras mociones

PSOE y BNG echaron abajo la moción del PP sobre las demandas de mejora de vecinos de Outeiro, en Castroverde, en las obras del puente sobre el río Chamoso. Sí se aprobó la solicitud del PSOE para que la Xunta oficialice el Camiño Xacobeo do Mar, que va de Ribadeo a Neda.