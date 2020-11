La Diputación de Lugo dio este viernes un nuevo paso para la apertura de las residencias de la tercera edad de Castroverde, antes de que finalice el año, y Pedrafita, a principios de 2021.

La junta de gobierno acordó la adjudicación, por un millón de euros, del contrato de prestaciones básicas del centro de mayores castroverdés, que contempla los servicios de cocina, limpieza y asistencia básica, así como los de peluquería y quiropedia.

Este contrato estará en vigor hasta el 20 de junio de 2022 y fue adjudicado a una empresa de la provincia, As Rodas, que ya realiza esta labor en la residencia de la Diputación en A Fonsagrada, según explicó la portavoz socialista, Pilar García Porto.

También se aprobó el suministro y equipamiento para lavandería y artículos de cocina de la residencia de Pedrafita, que abrirá a principios de 2021. "O concurso recaeu noutra empresa da provincia, A Mariña Clima, por un importe de 52.417 euros", detalló García Porto. La diputada provincial avanzó que se está tramitando el procedimiento negociado para contratar las prestaciones básicas de servicios de esta residencia, después de que la licitación quedase desierta.

Estos dos centros de mayores se sumarán a los de Pol, Trabada, Ribadeo y A Fonsagrada. "A nosa previsión é que a residencia de Castroverde estea funcionado durante todo o próximo ano e que a de Pedrafita abra no mes de febreiro. Así o recollermos nos orzamentos de 2021, que contamos aprobar no pleno do vindeiro luns", recalcó Pilar García Porto.

La junta de gobierno otorgó en 403.000 euros el suministro, mediante arrendamiento sin opción de compra, de los sistemas de impresión de todos los departamentos de la Diputación, que cuentan con un total de 180 impresoras. La adjudicataria es Solitium Noroeste y el contrato tiene una duración de dos años, con posibilidad de prorrogarlo dos más.

También se le dio el visto bueno al suministro de equipamiento tecnológico para el centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) en Lugo, por valor de 43 millones. La cuantía de esta contrato asciende a 143.000 euros y se prevé otra compra en las próximas semanas.