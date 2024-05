Os nenos de Guntín séntense pilotos de rally por un día

Polo CPI Tino Grandio de Guntín pulularon ducias de preguntas cando, no seu pavillón, apareceron Manuel Mourelos, David Peña e o seu Suzuki para facerlles coñecer a todos que é un rally e como se é piloto e copiloto.

Todos quería coñecer o vehículo por dentro, sentar ao volante, saber para que son todos aqueles botóns que permiten ata xestionar a potencia do vehículo, saber como se pon o hans —que impide que se produzan lesións na cabeza e no pescozo—, descifrar a que velocidade se pode coller unha curva ou esmiuzar que labor ten o do asento da dereita.

Mourelos e Peña entregaron cadros, camisetas do equipo e pósters

Todos os alumnos, desde infantil ata 4º de Eso, pasaron polos asentos de condutor e copiloto, pero se hai algo que sorprendeu a Mourelos, o piloto de rallies máis veterano de Galicia e, ademais, de Guntín, foi "o interese que demostraron, sobre todo, as rapazas, lonxe desa idea de que os coches non lles interesan".

Asegura tamén entre risas que, pola entrega que viu naquela curta pero intensa mañá, ben podían saír todos os nenos do concello pilotos e copilotos copilotos, aínda que ao seu fillo, Igor, presente tamén na animada actividade, "tíralle máis a pelota", tal e como recoñece o tamén mecánico de profesión.

O piloto prometeu que se gañan o vindeiro campionato, o trofeo irá para a vitrina do CPI

Á xornada acudiron tamén o alcalde, Ángel Pérez, e o exrexedor Jesús Carreira e a eles, así como á directora do centro, Patricia Abuín, entregáronlles senllos cadros e camisetas do equipo, mentres que Mourelos e Peña recibiron un escudo do Concello. E para cada pequeno, un póster e un agasallo para levar o recordo do día para a casa.

Pero a relación co Tino Grandío está lonxe de acabar aquí. Agora o coche leva o nome do colexio no capó e o piloto de Guntín fixo xa unha promesa: se gañan o campionato de Castilla y León de Rally Sprint, o trofeo irá para a vitrina do CPI. "Faime unha ilusión incrible", di Mourelos, e posibilidades teñen moitas, pois, a cinco carreiras de rematar, encabezan a clasificación.

Manuel Mourelos está confiado en repetir experiencia cos máis pequenos os vindeiros anos porque deles aprendemos "o saber estar, a humildade".