Detienen a siete miembros de un clan familiar de Rábade por vender droga

La Guardia Civil detuvo adedicado a la. Seis de ellos –el padre y la madre, uno de los hijos, el yerno y dos nueras– cayeron durante la operación ordenada a última hora de la tarde del lunes por el juzgado de instrucción número uno de Lugo, que avanza así en unas pesquisas iniciadas el año pasado. Estos apresados fueron trasladados a la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo y pasan este jueves a disposición judicial.

Uno de los tres hijos del matrimonio –dos hermanos y una mujer– se encuentra ya en la prisión de Bonxe tras ser detenido la semana pasada con 80 gramos de heroína en un control efectuado en Vilalba. Este caso lo lleva un juzgado de la capital chairega.

Solo está en libertad la hija de los patriarcas del clan. Una de las nueras detenidas no fue trasladada a los calabozos de la Comandancia, al estar embarazada de siete meses.

En Rábade se registraron las viviendas del poblado chabolista de Vilar do Seo. Cuatro coches y un furgón acudieron por sorpresa al lugar, situado al lado de la autovía del Noroeste. Aunque no encontraron nada dentro de las viviendas, los agentes localizaron botes con dinero y bolsas con una sustancia blanca, posiblemente cocaína, hallados en un escondite cercano a las casas. La redada se saldó con un resultado positivo, pese a que no se aprehendieron grandes cantidades de droga. También se registró una casa en la calle Río Ladra, donde vivía uno de los hermanos detenidos.

Este clan familiar, dedicado al trapicheo de diferentes tipos de estupefacientes, cuenta con numerosos antecedentes. Para realizar la operación se movilizó el equipo de intervención inmediata del instituto armado. Los investigadores tratan de concretar las posibles ramificaciones de esta red en Galicia y en otros puntos de España.

La detención de la semana pasada se produjo en la autovía AG-64, cuando un joven paró su vehículo unos dos kilómetros antes del punto de identificación y enterró un paquete con 80 gramos de heroína en unos matorrales, pero fue descubierto por los agentes.