Denuncian la presencia ilegal de cazadores en un monte de Portomarín

La directiva del monte vecinal en mano común de Vilaxuste (Portomarín) denunció, en dos ocasiones, la presencia ilegal de cazadores en sus terrenos. Presentó las denuncias pertinentes en el cuartel de la Guardia Civil.

La primera de ellas se produjo el domingo 21, cuando varios vecinos alertaron de ruido de disparos en terrenos de los comuneros. "Non nos parece normal que haxa xente cazando en zonas de prohibición porque podían poñer en perigo as persoas", explicaron desde el colectivo.

La historia se repitió el jueves y avisaron de nuevo los vecinos. "Era, ademais, un día de néboas. Non nos molesta xa que se cace nun lugar no que está prohibido cazar, senon que o que máis nos preocupa é a seguridade da xente. Dous veciños que estaban paseando déronnos a entender que pouco faltou para que os alcanzara unha bala", comentaron.

"Queremos unha reunión co presidente da federación provincial de caza. Estas cousas teñen que controlarse porque deixan quedar mal aos cazadores cando a maioría fai ben as cousas. E se o problema persiste, reunirémonos co subdelegado do Goberno ou con quen sexa para tratar de atallar esta cuestión", dijeron.

La asamblea vecinal acordó en agosto no renovar los derechos cinegéticos al tecor Monte Pena Maior y la licencia ahora pertenece a la empresa Tecsages.