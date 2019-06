Denuncia daños en su finca por un desbroce sin permiso en Portomarín

Una vecina de Vilaxuste, en Portomarín, denunció este miércoles públicamente los daños sufridos en fincas de su propiedad que lindan con el monte mancomunado de la misma parroquia. También acompañó su testimonio con fotografías, en algunas de las cuales figura la maquinaria del parque móvil de la Diputación de Lugo.

Ante esta situación, el alcalde del municipio, Juan Serrano, acusa al organismo provincial de estar incurriendo en un mal uso de sus dotaciones, de haber causado desperfectos y de no haber solicitado los permisos debidos al Concello.

La vecina que puso en su conocimiento los desperfectos los detectó hace una semana. Entre ellos se sitúa "a destrución de dous muros de dúas fincas e varias árbores derrubadas", comentó. Aseguró que se puso en contacto con la comunidad de montes, pero que no obtuvo respuesta, y que se dispone a solicitar un informe pericial de los daños.

Por su parte, el alcalde indicó que desde el Concello tuvieron que reparar "varios postes de alumeado público que foron derrubados coa actuación", y cuestionó el uso de la maquinaria del parque móvil por, supuestamente, haber realizado una intervención privada, "pois unha comunidade de montes é unha propiedade de varios veciños", con bienes públicos.

El alcalde, Juan Serrano, recriminó al ente provincial "non pedir permiso para realizar obras e facer mal uso do parque móbil"

"Eu dou a benvida a calquera obra, sexa quen sexa quen a acomete, pero as cousas non se poden facer así", matizó Serrano, quien recriminó "os desperfectos causados" y el hecho de no haber recibido "ningunha solicitude de permiso para operar nos camiños que eran públicos", comentó.

Desde la dirección de la comunidad de montes de Vilaxuste dijeron no tener conocimiento de ninguna obra realizada en el lugar, más que de las llevadas a cabo por Fenosa en una calle de una línea de media tensión hace quince días —que no se corresponden con la zona de los daños—, o de las que encomendaron a una "empresa privada" para limpiar cortafuegos como medida de prevención de incendios "hai máis de dous meses", según indica el secretario, Marcos Sánchez.

En contradicción con lo expuesto por la directiva de la comunidad de montes, desde la Diputación de Lugo, sin embargo, reconocen que les fueron solicitadas obras de limpieza por parte de la "asociación de veciños do monte comunal", pero niegan cualquier daño causado por ellas.