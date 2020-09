Los daños de jabalíes en el campo de fútbol suscitan polémica en Portomarín

Los daños ocasionados por los jabalíes en el campo de fútbol de Chao da Poza, en Portomarín, suscitaron una polémica entre el grupo socialista y el alcalde, el popular Juan Serrano. La portavoz del PSOE, Silvia Rodríguez, emplazó al regidor a realizar el cierre perimetral del recinto para evitar este tipo de problemas. Serrano ya se comprometió con la directiva del club a buscar soluciones, pero matiza que los socialistas "non se preocuparon nunca desta obra. As instalacións levan así máis dunha década, desde que eles, cando estaban no goberno, abriron unha entrada para meter un tractor que quedou sen cancelas e se converteu nun oco de entrada dende o exterior".

Silvia Rodríguez demandó al regidor que "cambie de rumbo e execute as obras que comprometeu no ano 2011 co Portomarín, consistentes no peche perimetral do campo". La directiva del club trasladó al grupo del PSOE su preocupación ante "os graves danos que sufriu o campo". Rodríguez agregó que el Concello comenzó las obras de alumbrado de las instalaciones, "pero o proxecto quedou sen rematar. Nin existe peche, nin o alumeado".

El PSOE presentó una moción en el último pleno para pedir el aumento de la partida económica que el Concello concede al Portomarín, que este año ascendió a Primera Autonómica. Los socialistas piden que se atiendan las demandas de los colectivos culturales y deportivos del municipio y, en especial, la efectuada por el club de fútbol de la localidad.

El regidor de Portomarín indicó que a los socialistas "non lles preocupou polo de agora que non houbera porta, nin a rotura de varios metros de valla. Só critican porque xurdiu un incidente inesperado".

MENSAJE A LA DIRECTIVA. Juan Serrano le pidió a la directiva del club de Portomarín que se dedique "a desenvolver o proxecto deportivo, e non á política, aínda que é sabida a vinculación que ten co PSOE". Solo así se explica, en palabras del alcalde, que los responsables del club "se puxesen en contacto co PSOE para facer esta denuncia, cando me reunín con eles días atrás e xa lles prometín que o problema se ía arranxar coa maior urxencia posible. Estamos facendo xestións para que coloquen unha porta".