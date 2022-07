Dañan 200 rulos de hierba seca en dos fincas de un empresario en Castroverde

El empresario polense Moncho Neira Pérez fue víctima, por segundo año consecutivo, de un delito inusual. Le rajaron el plástico que cubría 200 rulos de hierba seca que tenía en dos fincas de Castroverde, que en su mayoría quedaron dañados e inservibles.

"Só poidemos salvar unha parte dos rulos e almacénalos, pois non nos percatamos de inmediato e boa parte das pacas estaban estropeadas", comenta este emprendedor, que es propietario de un grupo de hostelería que tiene como buque insignia el restaurante Botafumeiro, en Barcelona.

En una finca que posee en la parroquia de Recesende le reventaron el plástico de 120 rulos y siguieron el mismo procedimiento con otros 80 que tenía en un terreno que posee en la parroquia de Cellán de Mosteiro. Neira Pérez se dedica en Castroverde a la cría de vacas de raza rubia gallega, cuya carne sirve para proveer su red de restaurantes.

Los hechos sucedieron el pasado día 4 de julio y el empresario todavía no presentó denuncia, pero espera hacerlo en fechas próximas, cuando se desplace a Galicia.

Moncho Neira Pérez ya denunció una acción similar el año pasado y piensa que en ambos casos fue víctima de la mala fe "dunha persoa moi conflitiva que tivo varios litixios comigo e perdeunos todos. Non entendo o proceder deste individuo, pero estou convencido de que foi el", añade el empresario.

El año pasado le abrieron más de 200 rulos "e parece que hai un empeño especial de repetir unha actuación que non ten outro sentido que facer dano. Non me explico como pode haber xente cunha mentalidade moi retorcida e que só busca causar prexuízos aos demáis sen razón algunha", afirmó Moncho Neira.